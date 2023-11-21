國中生設計太陽能板清潔系統 獲Maker創意發明競賽冠軍

太陽能板常因清洗不易，且常傳出遭鳥糞攻擊降低效能。高雄市苓雅國中學生江家儀、黃筱涵與黃婉溱，發想設計出「重見光明-太陽能板清潔系統」，利用藍芽操控配對清潔設備，輕鬆安全完成清洗工作，降低清洗太陽能板的危險。這項設計在2023「Maker創意發明競賽」，獲得國中組第一名。

為鼓勵學生解決生活問題進行發想並著手創作發明，高雄市教育局從97年起每年舉行「Maker創意發明競賽」，提供學生發表創意發明成果的舞台，讓參賽學生能在展示與分享中彼此激盪創意。今年競賽分「創意想像」與「創意作品」兩大類，規畫國小中低年級、國小高年級、國中與高中職等四組進行競賽，共有485件發明作品參賽；初審選出佳作153件、優等81件；晉級複賽作品42件後進行第二階段複審作品發表。

在專業評審團的詢答與專業討論下，評定出各類組前三名，其中「創意作品類」獲得前三名隊伍將推薦參與「2024 IEYI 世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽」複審，為高雄市爭取桂冠榮耀。

苓雅國中國二女生江家儀、黃筱涵與黃婉溱，設計「重見光明-太陽能板清潔系統」，作品從生活周遭發想，發想與解決問題，打敗許多優秀國中生發明的作品，奪得「創意作品類」國中組第一名。她們說，南部因日照充足，太陽能板設置全國最多，校園屋頂上也有不少，由於要吸收更多日照，太陽能板大多設置在高處，如頂樓甚至更高的地方，還常受到「鳥糞轟炸」，造成清洗不易，工人爬上爬下很危險。

黃婉溱說，太陽能板若沒有定期清潔，據調查原來效能至少下降40%，適當處理就能讓髒汙的太陽能板恢復效能。她們設計出以藍芽配對方式，操控太陽能板清潔系統，不但方便清潔，重要的是減少工人爬上爬下清洗太陽能板的危險，提高太陽能板的發電量。

東光國小學生則是以「內嵌式伸縮警示帶交通錐」，獲得「Maker創意發明競賽」國小中低年級組第一名，將傳統的交通錐結合伸縮式警示帶裝置與LED警示燈，讓三角錐發揮安全效用，充分達到示警功能。東光國小也以「一轉就收，踩了就用！二次水循環利用裝置」，拿下國小高年級組第一名。道明中學學生設計出能循環節水的「肥皂台清潔組」，獲高中職組第一名。