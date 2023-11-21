快訊

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

柯文哲副手準備好了！陳智菡：黃珊珊明代領表「預計登記時間曝光」

呆卡戶持同家銀行70張信用卡 銀行清卡有成本考量？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中生設計太陽能板清潔系統 獲Maker創意發明競賽冠軍

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
苓雅國中學生江家儀、黃筱涵、黃婉溱（右至左），設計「重見光明-太陽能板清潔系統」，奪得「創意作品類」國中組第一名。圖／高雄市教育局提供
苓雅國中學生江家儀、黃筱涵、黃婉溱（右至左），設計「重見光明-太陽能板清潔系統」，奪得「創意作品類」國中組第一名。圖／高雄市教育局提供

太陽能板常因清洗不易，且常傳出遭鳥糞攻擊降低效能。高雄市苓雅國中學生江家儀、黃筱涵與黃婉溱，發想設計出「重見光明-太陽能板清潔系統」，利用藍芽操控配對清潔設備，輕鬆安全完成清洗工作，降低清洗太陽能板的危險。這項設計在2023「Maker創意發明競賽」，獲得國中組第一名。

為鼓勵學生解決生活問題進行發想並著手創作發明，高雄市教育局從97年起每年舉行「Maker創意發明競賽」，提供學生發表創意發明成果的舞台，讓參賽學生能在展示與分享中彼此激盪創意。今年競賽分「創意想像」與「創意作品」兩大類，規畫國小中低年級、國小高年級、國中與高中職等四組進行競賽，共有485件發明作品參賽；初審選出佳作153件、優等81件；晉級複賽作品42件後進行第二階段複審作品發表。

在專業評審團的詢答與專業討論下，評定出各類組前三名，其中「創意作品類」獲得前三名隊伍將推薦參與「2024 IEYI 世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽」複審，為高雄市爭取桂冠榮耀。

苓雅國中國二女生江家儀、黃筱涵與黃婉溱，設計「重見光明-太陽能板清潔系統」，作品從生活周遭發想，發想與解決問題，打敗許多優秀國中生發明的作品，奪得「創意作品類」國中組第一名。她們說，南部因日照充足，太陽能板設置全國最多，校園屋頂上也有不少，由於要吸收更多日照，太陽能板大多設置在高處，如頂樓甚至更高的地方，還常受到「鳥糞轟炸」，造成清洗不易，工人爬上爬下很危險。

黃婉溱說，太陽能板若沒有定期清潔，據調查原來效能至少下降40%，適當處理就能讓髒汙的太陽能板恢復效能。她們設計出以藍芽配對方式，操控太陽能板清潔系統，不但方便清潔，重要的是減少工人爬上爬下清洗太陽能板的危險，提高太陽能板的發電量。

東光國小學生則是以「內嵌式伸縮警示帶交通錐」，獲得「Maker創意發明競賽」國小中低年級組第一名，將傳統的交通錐結合伸縮式警示帶裝置與LED警示燈，讓三角錐發揮安全效用，充分達到示警功能。東光國小也以「一轉就收，踩了就用！二次水循環利用裝置」，拿下國小高年級組第一名。道明中學學生設計出能循環節水的「肥皂台清潔組」，獲高中職組第一名。

教育局長謝文斌鼓勵學生們發揮Maker自造者精神，持續關懷社會環境，發揮創意改善生活問題，促進社會進步。

苓雅國中學生江家儀、黃筱涵、黃婉溱（右至左），設計「重見光明-太陽能板清潔系統」，奪得「創意作品類」國中組第一名。圖／高雄市教育局提供
苓雅國中學生江家儀、黃筱涵、黃婉溱（右至左），設計「重見光明-太陽能板清潔系統」，奪得「創意作品類」國中組第一名。圖／高雄市教育局提供
東光國小學生以「內嵌式伸縮警示帶交通錐」獲得「Maker創意發明競賽」國小中低年級組第一名。圖／高雄市教育局提供
東光國小學生以「內嵌式伸縮警示帶交通錐」獲得「Maker創意發明競賽」國小中低年級組第一名。圖／高雄市教育局提供

高雄市 國中生 太陽能

延伸閱讀

日本大飯町訪淡水 國中生全日語介紹獲日方驚喜

削鉛筆器該是何模樣？國中生設計「馬上削鉛筆鴨」奪金

被酸會投胎是本事！歐陽妮妮槓上陳沂「連國中生都不如」

台中太平傳溺水 1國中生搶救不治

相關新聞

國中生設計太陽能板清潔系統 獲Maker創意發明競賽冠軍

太陽能板常因清洗不易，且常傳出遭鳥糞攻擊降低效能。高雄市苓雅國中學生江家儀、黃筱涵與黃婉溱，發想設計出「重見光明-太陽能...

政府不斷釋出大專教育利多中小學幼教師分不到 教團批補助大小眼

政府近來推動減免私立大學、私立高中學費，提高大學教師待遇，以及承諾補助私校比照公校教師調薪等等，全教總今日召開記者會指出...

台大研究生遭性騷 可換狼師、保論文

台灣大學教務會議近期修正指導教授與研究生互動準則，明定指導教授對研究生有性騷擾等不當行為，研究生可主動終止指導關係，且系...

超額年金1年500萬 私校盼補助

少子女化的趨勢下私校辦學不易，各校不斷要求教育部應提高補助，以維持辦學水準，其中有私校校長指出，私校退休超額年金的負擔愈...

高中生抗癌 親師生、周大觀基金會、基市府聯手資助

國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中漁業科二年級林姓學生，罹患罕見癌症，學校家長會幫他籌募醫療費用，周大觀文教基金會也發起「...

迎龍年學子 竹竹苗高中職增29班

龍年即將到來，116學年度竹竹苗高中入學人數預估將超過1萬8000人，將比今年多出約2273人，新竹縣議員吳旭智今年6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。