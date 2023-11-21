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政府不斷釋出大專教育利多中小學幼教師分不到 教團批補助大小眼

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會，要求政府應同步提升中小學教師待遇。記者李芯攝
全教總今日召開記者會，要求政府應同步提升中小學教師待遇。記者李芯攝

政府近來推動減免私立大學、私立高中學費，提高大學教師待遇，以及承諾補助私校比照公校教師調薪等等，全教總今日召開記者會指出，政府不斷釋出教育利多，但中小學幼兒園教育工作者在其中明顯感覺被冷落，要求政府應同步提升中小學教師待遇。

全教總理事長侯俊良在記者會上表示，行政院從明年起將調高公立大學學術研究費，助理教授增加6320元、副教授增加7220元、教授增加9350元，私校如配合提高15％學術研究費，其中7成也由教育部買單。此外，明年還將擴大獎勵優秀教師「彈性薪資」，補助人數將從1年2億元、補助1076人，提高到1年8億元、補助2200人。

侯俊良認為，相較於對高教加碼挹注，中小學及幼兒園教育工作者感受到冷落，他強調各級學校教師的待遇都受到教師待遇條例的規範，因此要求政府同步調高中小學、幼兒園的待遇，並從明年開始實施。

除此之外，侯俊良還提及，教師待遇條例法制化後，主管職務、導師與特殊教育均為職務加給，因此全教總主張行政體系應回歸法治，無論調薪、年終工作獎金與加班費的記支，都應包括這3項職務加給，今年的年終獎金與明年的調薪也都要包含導師與特教加給。

全教總文宣部主任羅德水直言政府「補助真的太大小眼」，中小學待遇提升與現在國家對高教、私校的挹注相比可說是小巫見大巫。尤其近來選舉將至，羅德水指出，政治人物、總統候選人都在相關議題上開很多支票，但其實現在立法院就可以處理，不必等選舉再來提支票。

對此，教育部長潘文忠今日接受媒體聯訪時回應，中小學部分明年會有4％調薪，但導師費、代課代理教師費用、特教津貼都不是在薪資條漲的項目裡面。他表示這幾年教育部持續做一些努力，像是導師費在民國101年從2000元調整到3000元，代理代課費用在108年國小從260元調整到320元。

除此之外，潘文忠提及幼兒園教保員的教保費從900元提升2000元，教育部會整體做盤整，未來持續檢視這些項目，並考量到物價因素適時調整。

代理教師 小學 幼兒園 潘文忠

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