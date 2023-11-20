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兩所縣立高中缺幹事 高中師兼行政忙翻 每逢暑假展開大逃亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（中）今到永慶高中視察，肯定學校辦學用心、有成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今到永慶高中視察，肯定學校辦學用心、有成果。記者黃于凡／攝影

嘉義縣立永慶、永慶高中屬於完全中學，全校卻分別只有1、2名幹事，兼職行政的教師事務繁重，無限責任制導致每逢暑假就發生行政大逃亡，且現在學生升學壓力大，每年輔導案件已破千件，4名輔導老師還有1人得兼主任，負擔沈重盼增人力。縣長翁章梁今到校視察說，若經費允許將盡量處理。

教育處長李美華說，校內只有1、2名幹事較不足，近年調整高中組織編制，新增2名老師兼任行政職務，分攤工作量，將再與人事處討論幹事員額，另永慶高中4名專任輔導教師符合規範，但因1人需兼任輔導主任，希望新增人力，請校長盤點師生員額，將評估能否調整。

翁章梁說，現在孩子比過去壓力更大，網路世界又會創造偏鄉更多困境，目前教育加社福共占41%縣府經費，大家提出的意見都合理，但需要先計算相關經費，考量縣府有沒有辦法負荷，在經費許可下，都會盡量處理，由教育處彙整學校意見，提報每周一高峰會討論。

永慶高中校長郭春松說，校內有22名教師需兼任組長、主任，但全校只有1名幹事擔任宿舍管理員，並無協助處理處室業務，教師兼職行政繁忙，每逢暑期就會大逃亡，建議比照國立高中職幹事編制，若沒有正式公務人員，也可用約聘雇人員，減輕各處室組長工作負擔，初步希望每2組有一名幹事。

竹崎高中指出，國立學校每組有1至2個幹事，但目前全校只有2個幹事在教務處、總務處，協助各組業務，且竹崎、永慶是縣內唯二大校，承擔縣內許多活動、事務繁忙，希望採購業務能由專業的公務人員負責，避免老師兼任行政職誤觸法網，不小心違反採購法。

永慶高中輔導主任羅翌丹說，目前校內4名輔導老師有1人兼任主任，主責專輔老師只有3人，但近年輔導需求逐年劇增，狀況也愈來愈複雜，2021至2022年高中部會談從453增至615人次，增加35%，國中部從394人增加至692人，增加75%，希望增加輔導老師人數。

嘉義縣長翁章梁（中）今到縣立高中視察，了解教學困境並研擬解決方針。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今到縣立高中視察，了解教學困境並研擬解決方針。記者黃于凡／攝影

主任 教師 翁章梁

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