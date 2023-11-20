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提升辦學品質 私校盼政府做更多

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
私校代表20日在立法院公聽會，向教育部提出私校改革的訴求。（影片截圖）
私校代表20日在立法院公聽會，向教育部提出私校改革的訴求。（影片截圖）

「雖然政府已補助私校學生學費，但政府應該補助的是學校，並應協助拓展招生來源！」元智大學人文社會學院院長劉宜君20日於公聽會表示，少子化浪潮下，教育部應協助私校多元化招生，如社會大學或高齡招生等；政陽文教基金會執行長吳忠泰則建議，應優先詢問未進入專案輔導的學校是否配合轉型。

立法院教育及文化委員會20日召開「少子女化浪潮下，如何協助私立大專校院維護辦學品質、保障師生權益？」公聽會，邀請私校教師、學校代表針對提升辦學、招生與私校轉型等議題進行討論。

增加多元招生管道

劉宜君表示，教育部近年對私立大學的學費與教師薪水有補助，並協助國際競爭力提升，但面對近年來通膨影響，仍希望補助再增加，包括對私校教師薪水的補助，原本雖已有70%，但以目前狀況來說還不夠，盼能增加以保障私校教師待遇。

另外，她認為目前補助私校的教學計畫需要再重新盤點，避免計劃之間因目標不同產生資源排擠，而近年來面臨少子女化影響，私校的招生至今仍有困難，劉宜君盼教育部考慮，透過減少公立大學招生、增加海外招生，或是解禁夜間授課與增收高齡學生，加強終生學習等手段，緩解私校缺學生的困境。

轉型需跨部會討論

政陽文教基金會執行長吳忠泰指出，政府要補助私校大學生3.5萬元學費，私校高中職未來也要免學費，但學校與教師方面優惠相對就少，他指出，私校轉型應該趁早，如今列入專案管理的學校都動彈不得，建議未來挑選尚未進入專案輔導的學校，並結合住都中心或長照中心進行評估，讓私校轉型能有更好的規劃。

「《教師待遇條例》應該修正，否則無法保障私校教師權益！」全教產理事長林碩傑說，第17條規定：「私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額」，但在實務上就會變成私校以就業等方式逼迫教師簽下協議，呼籲教育部要修正此條規定。他也建議，教育部應全額補助私校教師本薪。

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教師 教育部 薪水

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