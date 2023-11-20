超額年金負擔4年後恐翻倍 私校籲政府補助

少子女化的趨勢下私校辦學不易，各校不斷要求教育部應提高補助，以維持辦學水準。其中有私校校長指出，私校退休超額年金的負擔越來越重，從4年前的每年100多萬到現在要將近500萬，未來恐怕每年得負擔破千萬。另外，私校也呼籲應隨教學成本增加調漲學費，放寬法規、建立學費調整機制。

立法院教育及文化委員會今日召開公聽會，由教文會召委范雲主持，討論少子女化浪潮下，如何協助私立大專校院維護辦學品質、保障師生權益。元智大學人文社會學院院長劉宜君指出，雖然目前政府已經補助私校教師薪水的七成，但補助內容應該也要考慮通貨膨脹等因素，以及私校退撫補助的超額年金。

私校需部分負擔公教人員保險超額年金財務及支給責任，但東海大學人事室主任賴富源受訪時指出，現在是超高齡社會，隨著退休教職員累計人數愈來愈多，學校的超額年金負擔就愈來愈大，現在東海每年大約要負擔1000多萬元且逐年增加，過去大約1年只需要幾百萬元而已，希望教育部考慮給予補助。

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥說，私校退休超額年金對私校的負擔愈來愈重，有南部的科技大學跟他反映，4年前1年僅需負擔100多萬，現在要將近500萬元，預估4年後恐怕超過1000萬元。在平均壽命愈來愈長的情況下，葛自祥期待政府能分擔學校超額年金的費用，否則私校難以平衡相關成本。

高教司司長朱俊彰表示，第一次聽到超額年金的問題，會持續討論看有沒有機會調整政府負擔。

另外，葛自祥也提到政府能放寬讓私校得以調漲學雜費，劉宜君也提出20年來教學成本增加、卻未見學生學費調漲，建議政府要擴大私校補助，並放寬學費調漲的法規。全國私校工會副理事長尤榮輝也說，多數私立大專校院都仰賴學費收入經營，但學費受到少子女化影響，因此政府應建立學費調整機制，否則應補貼私校虧損。