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台大修法防MeToo！ 研究生遭教授性騷 可主動換狼師、保住論文

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台大教務會議最近修正指導教授與研究生互動準則，研究生遭教授性騷擾可換教授保住論文。本報資料照片
台大教務會議最近修正指導教授與研究生互動準則，研究生遭教授性騷擾可換教授保住論文。本報資料照片

國立台灣大學日前有指導教授性騷擾研究生，學生最後卻得重寫論文。台大教務會議最近修正指導教授與研究生互動準則，明訂研究生若遇到此類案件，有主動終止指導關係的權利，且系所要在規定時間內協調雙方。往後研究生受指導教授性騷擾將有所依循。

台大校方指出，雖然修法前，校內若有研究生遇到與指導教授之間性平事件，性平會皆會主動與該系所聯繫，請求協助更換指導教授。藉由此次新增條文通過，讓師生之間遇到此類案件時，研究生具有主動終止指導關係的權力，且明訂系所要在一定期間內針對雙方之間的研究成果歸屬進行協調，以保障權益。

之前台大有研究生指控指導教授對他揉胸、揉臀、熊抱，並已被台大性別平等教育委員會認定涉及性騷擾，結果指導教授卻要求學生要向他取得書面同意，才能以這篇曾受他指導的論文畢業，導致該生最後重寫論文。

台大在10月20日的教務會議上修正「國立台灣大學論文指導教授與研究生互動準則」，其中新增第6條，明訂若指導教授對其指導的研究生有性侵害、性騷擾或性霸凌的行為，經校方性別平等教育委員會決議性平事件成立時，研究生可以請求性平會密件函知系所終止指導關係。

第6條也提及，系所在收到性平會函文日起，師生指導關係就會終止，系所應立即主動協調雙方簽署「雙方可共同發表原研究計畫成果」協議書或「原研究計畫成果發表權為其中一人所有」協議書，並於1個月內作出協調結果，以書面通知研究生及指導教授且副知學院。

條文也要求系所協調時應基於「性別平等教育法」及「國立台灣大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點」的相關精神，以研究生能接受的溝通形式進行，且不得運用可能形成不對等之權力與地位的方式。

台大校方表示，此案在研擬的過程中，從研究生協會向校長陳文章反映，並經過教務處、性平會及法務處的協助，讓條文內容更臻完備，顯示出全校師生齊心為打造良善的教學環境所做的努力。

台大 性騷擾 台灣大學

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