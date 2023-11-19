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高職生租屋訪視列常態合作 北北桃基每學期互通名冊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局提出跨縣市高中職生校外租屋安全合作方案，確保學生發生危機時，能提供即時協助，現已列入北北桃基4縣市常態合作事項。圖／新北教育局提供
新北教育局提出跨縣市高中職生校外租屋安全合作方案，確保學生發生危機時，能提供即時協助，現已列入北北桃基4縣市常態合作事項。圖／新北教育局提供

北台區域發展推動委員會今年由新北市府主辦，其中新北教育局提出跨縣市高中職生校外租屋安全合作方案，確保學生發生危機時，能提供即時協助，現已列入北北桃基4縣市常態合作事項，並由雙北教育、警察及消防局聯合編組訪視，同時贈送關懷包。

新北教育局長張明文說，如各校訪視學生賃居處所，發現有重大公安疑慮項目，由教育局提報公安小組專案處理，維護學生校外賃居安全。

教育局指出，據今年北台區域發展推動委員會中討論共識，由北北桃基縣市教育局(處)每學期相互提供賃居在非所轄縣市學生名冊，會同相關單位關懷訪視，比如新北市112學年度第1學期共有8校9位學生，跨縣市在外租屋，教育局已在開學前，送給租屋學生關懷包，包含工具燈、充電線、簡易醫療組、多能求生口哨及口罩等物品。

新店高中學生杜雲表示，關懷包裡的物品十分方便且實用，在外面租房子除了學會獨立生活外，也讓自己更重視處所安全，如住警器裝設，逃生通道暢通等，並注意木質隔間或頂樓違建的處所安全。

復興商工黃品睿也說，校外租屋是個很棒的成長機會，能提早學習打點自己的生活與作息；經由教育、警察及消防局訪視人員對處所細心的安全檢核，並教導防災避難要領及反詐騙注意事項，將謹記在心，保障居住安全。

教育局 警察

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