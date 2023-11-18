兒權座談何不放颱風假當面交鋒 張善政：桃園是寶地

桃園市政府今天上午辦理兒權座談會中，兒少代表關心當場問市長張善政「為何桃園都沒放到颱風假」？對此，張善政表示，放颱風假是風大雨大上班上學有安全顧慮放假，為何桃園沒放颱風假？因為桃園是寶地，每次颱風從南、北來都有地形屏障，依氣象署標準，桃園沒到放假標準。

桃園市府社會局在20日國際兒童人權日前夕，在中壢區舉辦兒權座談會暨青春專案標語徵件頒獎典禮，由張善政主持分別頒發國小幼兒、國中及高中大專組標語徵件創意前三名學生獎金獎狀表揚，現場學生熱舞表演，吸引不少青少年和家長參與，張善政說，今年國際兒權日前舉辦這項座談和標語徵件頒獎，表達兒少的青春活力、廣徵年輕人的創意，期待看到更多桃園兒少創意和青春活力展現。

桃園兒少代表率先問及學生最關心的「颱風假」問題，政聽到笑稱，他有一次參加一個活動，一個年輕人跟也說，「市長我最大的願望是放颱風假」。張隨即正色表示，放颱風假的目的不是讓青年朋友去KTV，看到新聞有的縣市放颱風假，結果是KTV爆滿，這不是放颱風假目的，放颱風假目的是如果風大雨大，上下學或上班有安全顧慮放假，桃園風雨沒特別大，依氣象署標準未達放颱風假標準，風雨未必很大，萬一出門有危險無法上班上學，法規有保障公司或學校不可追究記曠職或曠課。

也有兒少代表問市長「高中有冷氣吹嗎」？張善政說，高中不是義務教育，目前沒有經費補貼，要自己付費，如果有的學生家境清苦有困難，教育局會透過公社團或家長會管道幫助；另一位兒少代表問市長「上下學很多車輛可否重視交通安全」？張表示，市找出學校附近交通繁忙、通學不便共77個點要改善，明年5 億元改善35個點，另一半要在3年內改善。