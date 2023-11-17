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住宿補助將上路 學生團體籲提供足量、價格平穩的宿舍

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東吳大學斥資逾三億的有容宿舍於9月1日正式開張，位於萬華蛋黃區。圖／東吳大學提供
東吳大學斥資逾三億的有容宿舍於9月1日正式開張，位於萬華蛋黃區。圖／東吳大學提供

行政院今表示，大專校院學生宿舍補助一般生每學期補助5000元，中低收入等弱勢生加碼至7000元。但國內都會區大專校院仍面臨宿舍不足、學生抽不到的問題，學生團體也指出，近年教育部雖推出宿舍翻新計畫，但不少私立大學宿舍翻新後卻隨即「漲價一波」，如今住宿生補助只是讓價格回穩，呼籲教育部，還是應提供足量且價格穩定的宿舍。

教育部高教司長朱俊彰證實，大專校院學生住宿補助將於明年2月、112學年下學期上路，若校內一學期宿舍費用不到補助額度，則由教育部支付實際金額，屆時將會於住宿繳費單上直接扣減。

青民協理事長張育萌則指出，近年教育部補助大學，不少老宿舍得以翻新，但整修費用並非全由教育部支出，便導致學生雖能住到美輪美奐的新宿舍，但也連帶讓宿舍費用上漲，甚至價格直追校外租屋。如今給予住宿生補助，雖減輕學生負擔，但也多是填補漲價的幅度，建議教育部，應穩定大專校院宿舍價格。

學生團體台學聯副秘書長黃亭偉表示，補助多少能減輕學生壓力，仍是樂觀其成。但部分學校宿舍仍不足，如木柵近年欲建設捷運環狀線，便將政大一棟宿舍徵收拆除，為此政大和華梵大學簽約，只能將學生遷往較遠的新北市。

黃亭偉建議，面對宿舍不足的問題，近年如文大則向民間承租再提供作為學生住宿，但又不受學校完整規範，時發生權益糾紛，若學校能自行興建、管理宿舍還是最妥適的做法。

根據教育部統計學校提供學生實際住宿比率，清大、成大約4成多，位於新北的輔大也約4成6，東吳大學則是3成。

輔仁大學副校長王英洲則表示，輔大校內宿舍現行約提供4200床，但若要符合學生需求，至少需7000至8000床。為此，輔大近年已重建校內一棟宿舍，近期也欲翻新校內另一棟女宿，但近年碰上疫情後原物料漲價、缺工等問題，導致宿舍工期延宕，還需一步步努力。

徐小姐也表示，女兒就讀清大，南大校區一學期住宿費約7000多，但若在外租屋，光雅房一個月就要7000至8000元，但大一、大二優先保障中籤，大三之後便不容易抽到宿舍。即便沒有補助家長也不會負擔不起宿舍費，重點還是要能抽到宿舍，保障中籤比補貼重要。

宿舍 教育部 住宿

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