明年教授加薪私立大學僅需負擔1成？ 校長們持保留態度

私立大學校院協進會今天舉行2023私立大學校院校長會議。私立大學教授明年調薪屆時由教育部補助7成經費，教育部高教司司長朱俊彰表示，綜觀各項補助和加碼，屆時私校董事會約僅支付1成；但學校態度保留，認為依私校現行財務若政府中斷補助，很多學校將無法支撐，也建議不只補助加薪，政府還需各方加碼。

朱俊彰致詞時表示，教育部比照110年調薪，只要私立學校比照公立，教師學術研究費、本薪、主管加給配合調漲，教育部均補助7成，整體調薪補助款將達21億，若提升至公立大學調薪水準私校獎補助款也會再加碼，屆時董事會粗估只需支付1成多，希望校長可和董事會多多爭取。

元智大學校長廖慶榮則於主題演說時表示，其他國家公、私立大學並無明顯區別，如英國牛津大學既是公立也是私立；美國很多私立學校領取的補助比甚至公立多，以康乃爾、約翰霍普金斯大學為例，所領取的補助更遠超公立大學，並承接多數國家研究級研究案。而台灣則是少數將公立學校校名冠上「national」的國家，也代表國內對公、私立大學有明顯區別。

廖慶榮也指出，20年來私校經歷過5次調薪，加上歷年通膨影響，學校現行教師經費不能減少，但在學雜費凍漲的狀況下只能減少教育經費，影響教學品質。

廖慶榮舉例，根據前二次調薪，政府補助約5成5經費，但學校仍要自行出4成。即便政府補助113年教職員調薪7成經費，但根據過往經驗，屆時學校負擔一定超過3成，而萬一中斷補助，相信很多學校無法支撐。

對此，廖慶榮建議教育部應給予歷年調薪、通膨補助，以及私校退撫補助，甚至學校通過停招但未獲教育部許可的科系所，教師本薪至少由教育部補助一半。

廖慶榮也拋出「準公共化大學」構想，他說，針對私立學校，政府可大幅放寬學雜費、生師比等嚴格要求，讓學校自由發展自身特色；準公共化大學則由政府訂立學雜費收費、評鑑認證、生師比等作為申請條件，並由政府加派董監事。相信會有很多學生選擇自家附近的準公共大學就讀，對縮短城鄉差距、地方發展有幫助。

長庚大學校長湯明哲則分享私校財務自主和運用，他也說，私校可以個別出資、聯合設立投資公司，並根據現行法規再放寬私校對ETF、股票等投資限制。