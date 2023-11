博物館白皮書只聞樓梯響？ 史哲：理想和實務必須並進

近年來,各國高等教育品保機構及國際品保組織對於學生參與高等教育品質保證日益重視,此議題已成為現今國際品保趨勢之一。雖然在觀念上,我們能夠理解學生為學校最重要的互動關係人,且學生的參與對於促進教育品質有所助益。但是實務操作上如何達成?各國發展的模式為何?遇到哪些挑戰?這些問題仍待深入地了解。 財團法人高等教育評鑑中心基金會(簡稱高教評鑑中心)於2023年10月19日辦理「國際研討會」,主題為「學生參與高等教育品質保證之現況與展望(The Present and Future of Student Engagement in Higher Education Quality Assurance)」。

2023-11-16 07:50