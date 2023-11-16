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博物館白皮書只聞樓梯響？ 史哲：理想和實務必須並進

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立法院今天審查文化部預算，圖為文化部長史哲。記者杜建重／攝影
立法院今天審查文化部預算，圖為文化部長史哲。記者杜建重／攝影

博物館法2015年制定公布並施行。依該法第2條及第3條第3項規定，文化部應擬訂博物館發展政策白皮書，每4年檢討修正，作為推動博物館發展之政策依據。迄今卻連第一本博物館政策白皮書都還未公布，還在等行政院核定。立院今審文化部預算，黃國書、張其祿等多位立委提議要求文化部重啟程序、擬定博物館政策白皮書。文化部長史哲則表示，擬定博物館政策白皮書必須理想與務實並進，否則會陷入「進退兩難」。

史哲表示，文化部門做相關政策白皮書，會透過舉辦民間論壇挖掘民間意見。但根據這些意見形成的政策白皮書，很容易變成「理想性高、論述性濃」，要求政府做的事很多。一旦行政院要核定，就必須規畫許多預算、制定許多法令。而當政府無法承諾達成大家的期待、也無法修訂白皮書修正民間意見，便會造成如今的「進退兩難」、第一版博物館白皮書草案仍卡在行政院的窘境。

史哲表示，明年文化部預計會處理新版的白皮書。他建議從一開始，就把民眾建議的事項跟政府真正能夠承諾的事情分開表述，不要把由下而上的民意、統統變成政府必須承諾的事項，理想與務實並進，如此才有具體實踐的可能。

博物館 文化部 行政院

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