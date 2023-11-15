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新竹放話收回校地 台大：NTU TECH會如期推動

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
新竹縣長楊文科表示，將追蹤台大竹北校區進度，若未按照計畫，就要拿回土地。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科表示，將追蹤台大竹北校區進度，若未按照計畫，就要拿回土地。記者巫鴻瑋／攝影

國立台灣大學竹北校地近20年來僅興建一棟樓，遭地方質疑校地位處精華地段，卻長年未善用。今新竹縣長楊文科也下重話，若台大沒有照承諾的計畫蓋創新研發基地，「我們真的就要把這塊地拿回來。」對此，台大則表示，會依規畫及程序推動竹北校區NTU TECH的建設。

楊文科今天表示，台大竹北校區這塊地縣政府一直想盡辦法要收回，不過台大校長陳文章日前已承諾，台大對竹北校區已做完整規畫，將興建NTU TECH教學研發大樓，作為台灣科研的創新基地，縣政府目前尊重台大計畫，縣府會持續追蹤進度。

但楊文科也強調，新竹縣政府會追查台大計畫有無按照原先承諾進行，若無按照計畫執行，新竹縣政府就要把這塊地討回來。對此，台大今天傍晚回應，會依規畫及程序推動竹北校區NTU TECH建設。

台大校長陳文章10月已於校務會議上報告，竹北校區共計5塊基地，現有碧禎館將承擔行政服務中心及進修推廣學程教學空間，也將呼應當地產業建設NTU TECH教學研發大樓，將建設可引進企業法人進駐的新科技產學合作中心、半導體產學合作大樓、智慧醫療綜合大樓、包含學生會館的智慧生活圈等。目前已募得NTU TECH教學研發大樓20%的經費。

台大 新竹 楊文科

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