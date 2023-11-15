駕駛人注意！南投縣試辦學童舉旗、舉手過馬路

行人穿越道路車禍事故率高，政府除實施開車未禮讓行人重罰，南投縣政府也參考美、日國家作法，在草屯、南投、埔里、竹山等四大鄉鎮市，示範學生過馬路時舉手、舉旗提醒駕駛人注意，確保學童交通安全。

南投縣教育處表示，這次示範學校有草屯國小、平和國小、埔里國小、延平國小，除安排路口安全教育課程，也在道路實地演練。低年級學童手持「禮讓小旗」穿越馬路、中高年級學童舉手過馬路，提高被辨識度，並採取「路口左看右看再左看，走行人穿越道通過路口」、「穿越過程不嬉鬧，隨時注意轉彎車」等小撇步，建立學童安全過路口觀念。

延平國小張姓家長認為，這是很好的交通安全推行活動，透過實際演練和執行，讓學生學會安全穿越道路，她也不用每天擔心孩子安全。導護媽媽也認為，停讓教育如果能持續落實，比一般宣導紙上談兵更有用。

埔里國小校長鐘森雄說，「學童行人停讓教育」，低年級學童穿越道路時舉旗，主要考量低年級學童身形較小，舉旗能增加能見度，至於中、高年級學童則可透過舉手方式，希望將禮讓行人的觀念、文化從學校紮根，提醒駕駛人行經路口務必減速慢行，停讓行人。

縣府教育處長王淑玲表示，「學童行人停讓教育」試辦，期間為112學年度上學期，每位低年級學童都有「禮讓小旗」，會視試辦成效隨時調整，希望擴大全縣市區學校及偏鄉學校全面實施為推動目標。