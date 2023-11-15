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廚神發威！濟州國際烹飪挑戰賽 開南大學囊括1金1銀1銅

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
開南大學觀光與餐飲旅館學系老師賴貞宇（中），帶領劉佳泓（左1）、李哲緯（右1）、楊可欣（右2）、鍾予國等4名學生參加2023 JLCC濟州國際烹飪挑戰賽，最後獲1金1銀1銅殊榮。圖／開南大學提供
開南大學觀光與餐飲旅館學系老師賴貞宇（中），帶領劉佳泓（左1）、李哲緯（右1）、楊可欣（右2）、鍾予國等4名學生參加2023 JLCC濟州國際烹飪挑戰賽，最後獲1金1銀1銅殊榮。圖／開南大學提供

桃園市開南大學觀光與餐飲旅館學系5位師生，日前首次參加2023 JLCC濟州國際烹飪挑戰賽，與其他國家選手一較高低，最後獲全場最高分獎座，以1金1銀1銅殊榮，為校爭光，向世界展現台灣培育廚藝人才的卓越成績。

此次由開南大學觀光與餐飲旅館學系老師賴貞宇，帶領劉佳泓、李哲緯、楊可欣、鍾予國等4名學生，在各國及台灣高餐大、屏科大等強隊競賽下，開南大學囊括一座全場最高分獎座、以及1金1銀1銅，成績亮眼。其中，觀光系2年級的劉佳泓，一人奪得「熱烹豬肉類」金牌，且該項目分數為全場最高分。

校方表示，這次世界廚師協會主辦競賽，由韓國濟州廚師協會協助，選手們必須歷經2日賽程競技。其中，劉佳泓從從未學習過比賽菜餚，報名參賽開始之初，勤奮努力練習，經過每次練習紀錄改正，才能有今日收穫。

劉佳泓說，這次以「燉豬肉塔及低烹豬肉佐義式燻肉起司烘蛋、紅酒醬汁及莓果泡泡」的組合設計，參與最後決賽，他感謝學校課程訓練紮實，老師在課堂內與課外，教授許多烹飪觀念與技巧，此次透過到外國異地學習，也認識各國不同的人，是很棒的體驗。獲得銀牌李哲緯也說，會記住這次的缺失，下次希望能有更好的成績。

賴貞宇說，這次參賽學生皆為第一次參加廚藝競賽，他們勤奮努力練習，才能有所收穫。校長林玥秀也高興表示，透過教育部高教深耕計畫的教學成果，能讓學生走向國際賽事，增加國際視野。

豬肉 高教深耕計畫 屏科大

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