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特教老師負擔大 新北研擬明年縮減授課節數

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
學生有不同需求，新北市依照學生，提供不同的適應體育課程。圖／新北市教育局提供
學生有不同需求，新北市依照學生，提供不同的適應體育課程。圖／新北市教育局提供

特教學生人數逐年增加，特教老師負擔極大，新北市議員黃淑君指出，新北市國小特教老師每周授課節數達19+2節，負擔較一般教師16+2節多，還要依學生不同需求擬定個別教育計畫、入班、心理評量等，業務繁重，應減輕教師負擔，才能提供更好教學品質。新北市教育局研擬明年縮減特教老師節數，已展開搜集意見，將邀集教師、家長與外部團體共商。

新北市特教老師每周基本授課節數，分散式資源班國小每周19節、國中16節、高中導師12節、專任教師16節；集中式特教班則是國小18節，國中導師14節、專任教師16節，高中導師12節、專任教師16節。

黃淑君指出，新北特教學生超過2萬3千餘人，但目前國高中小特教老師數為1835人，分散式資源班師生比為1比11. 5、國中為1比9.8，都高於全國平均，不僅教學現場品質堪憂，教師負擔也日益沉重。

新北市議會近日正展開2024年度總預算審查，黃淑君在審查會強烈要求，特教老師、教師助理員、學生助理員在教學現場負擔重，為了確保上課品質，上課節數應該從19+2降低至一般教師的16+2，若是入班、協助心評也會另外降低節數，減輕大家負擔。

黃淑君也說，教師助理員採月薪聘任，但薪資不高，尤其部分助理員需要隨車接送孩子，工作時數延長，卻沒有對照的待遇；學生助理員與部分教師助理員採時薪聘任，但是總時數受到限制，難以聘雇；另教師助理員及學生助理員應重新定義職稱，讓其享有對照尊重，應該在113學年度執行；教育局允諾檢討。

教育局特教科長曹孝元表示，改善特教師生教學環境，目前教育局已展開節數檢討，目前授課較繁重的是國小特教老師，但要如何調整，減課方向、怎麼減，正展開搜集意見階段，研議中。

減少節數，學生課程是否也會調整，新北教育局強調，新北特殊教育服務依循特殊教育相關法規，會以確保特殊教育需求學生學習權益優先考量，並落實辦理；師資補足部分，除了開設新北公費專班，並持續透過教甄，全力補足師資。

教學20年的張姓特教老師表示，現代社會有特殊需求的孩子人數有明顯逐年增加的情形，她是分散式資源班的老師，除了要上課，還要處理個案問題，有時候個案突發行為經常發生在課堂上，特教老師就會難以兼顧。

張老師指出，除了個案協助調整授課內容外，也要投注許多心力備課，授課節數多確實會讓老師心有餘而力不足，如果能夠減少節數，確實能讓教學品質更加提升。

也有特教助理在網路分享，在教學現場都被稱作「助理阿姨」，連助教稱呼都沒有，班上復健都她在做，孩子有進步導師就跟家長邀功，沒進步就來指責她，確實心累。

特教老師負擔大，新北市研擬調整特教老師授課節數。圖／新北市教育局提供
特教老師負擔大，新北市研擬調整特教老師授課節數。圖／新北市教育局提供

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