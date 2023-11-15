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學校午餐葉菜 明年需有機或履歷

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
農業部農糧署宣布，為提升校園食材安全，滾動檢討學校採用國產可溯源食材政策，推動加強使用驗證農產品；113年1月1日起，12項短期葉菜類需使用有機、產銷履歷驗證產品；而其他菜種，仍維持三章一Q政策，方能領有每人每餐補助10元、偏鄉14元的學校午餐獎勵金。圖／農糧署提供
農業部農糧署宣布，為提升校園食材安全，滾動檢討學校採用國產可溯源食材政策，推動加強使用驗證農產品；113年1月1日起，12項短期葉菜類需使用有機、產銷履歷驗證產品；而其他菜種，仍維持三章一Q政策，方能領有每人每餐補助10元、偏鄉14元的學校午餐獎勵金。圖／農糧署提供

農業部農糧署宣布，明年元旦起，十二項短期葉菜類需使用有機、產銷履歷驗證產品；其他菜種，仍維持三章一Q政策，才能領每人每餐補助十元、偏鄉十四元的學校午餐獎勵金。

農糧署副署長蘇茂祥表示，小白菜、青梗白菜、油菜、青油菜、空心菜、菠菜、葉萵苣、芥菜、茼蒿、莧菜、山蘇、龍鬚菜等十二種短期葉菜類，明年起若供應給學校午餐，一定要用有機或產銷履歷品項。

蘇茂祥表示，目前雙北、桃園，都已每周一天提供有機蔬菜，其他為產銷履歷，但中南部縣市財政狀況相對沒有這麼好，就較未如此進行。經評估，若以每人、每餐兩百公克計算，一周需求量為三八○○公噸，短期葉菜類一半以上皆已用產銷履歷和有機，未來加入十二項葉菜，供應量足以因應需求。

北市團膳公會理事長高嘉鴻表示，這項政策原規畫十一月開始，後來因開學後遭遇颱風，蔬菜供應略受影響，才延至明年一月實施。他指出，台北市每周已供應三次有機菜、一次有機米，至明年二月份，會增加一次有機菇類，對都會區影響較小。

高嘉鴻說，學校午餐應兼顧穩定的供貨來源、價格與安全，需靠政府力量，才能實現不受廠商與學校規模影響的「公平午餐」。

產銷履歷 農糧署 北市

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