技高實驗費多年未漲 全教總籲調整

用於技術型高中學生練習用材料及設備維護的「實習實驗費」，自一○三學年度就未調整，全教總昨指出，物價指數持續升高，太低的實習實驗費，使技術型高中只能「挖東牆，補西牆」，分攤開支。國教署表示會再盤整實務需求，研議調整相關補助事宜。

全教總昨發新聞稿說，技高的實習課程不僅得有合適的環境、設備，更需有配合課程的實習材料，但技高長期以來向學生收取的實習實驗費數額偏低，全教總批評此舉等同要求學校提供廉價的技職教育。

全教總透過指標，檢視實習實驗費數額合理性，自一○三學年度至一一一學年度的消費者物價指數，從九四點八三增加到一○二點九五，但公立學校工業類群科從一○三學年度起，僅能收取一千九百元實習實驗費，私立學校則為兩千九百七十元。

全教總認為，實習實驗費不僅用於學生練習所用的實習材料，還包含設備維護、水電等開銷，技高因費用過低，只能挖東牆，補西牆，分攤必要開支，或申請有補助實習材料費的專案計畫；呼籲教育部配合物價，合理調整實習實驗費收費數額標準。

僑泰高中校長温順德指出，技高實習課的材料費近年來飛漲，尤其是資訊、電子、機械、餐飲等類科，實習實驗費入不敷出，甚至需壓縮學生練習次數。他曾多次向教育部反映，卻未得到實質回應。內思高工校長湯誌龍表示，餐飲、化工、多媒體、室內設計等類科的學生，多半需另外自行購置練習用的材料，工業類科的工具、零件則常有業界贊助，實習實驗費仍須提高到合理基準。

教育部表示，課程所需的材料費除由實習實驗費支應外，學校也可以透過實習實作能力計畫、高中職優質化、均值化等計畫，向國教署申請材料費。

國教署強調，會持續依照學校實務需求、教育資源分配，審慎研議合理的實習實驗費數額，並挹注教學資源給各高中。