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大學師加薪 教團喊公私校同步

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
高教工會昨召開記者會，指教育部不應違背「教師待遇條例」精神，使公私立學校間存在差別待遇，應全額補助調整私校教師待遇。本報資料照片
高教工會昨召開記者會，指教育部不應違背「教師待遇條例」精神，使公私立學校間存在差別待遇，應全額補助調整私校教師待遇。本報資料照片

行政院於六月宣布，明年起調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給一成五，若私校比照辦理，七成由教育部補助。高教工會昨召開記者會，指教育部不應違背「教師待遇條例」精神，使公私立學校間存在差別待遇，應全額補助私校調薪。

高教工會日前發起連署，逾八十所公私立大專院校、超過五百位教研人員響應，要求公私立教師待遇齊一。高教工會理事長周平表示，教育部曾於二○一八與二○二二年，兩度調整大專校院教師薪資，正因當年教育部違反教師待遇條例精神，不強制公私立學校一致調薪，僅願補助私校，導致私校教師薪資逐漸和公立脫鉤。

周平指出，教育部當年放任私校不必跟進調薪，形同帶頭違反平等原則，使一○一所私立大專院校中，已有四十二所教師待遇不如公立學校。不少私校教師近年因勞動條件、退休福利不如公立學校，多盼到公校任職，導致私校生無法享有好師資，後果絕對大於教育部想節省的經費。

高教工會研究員陳柏謙表示，若私立大專院校同步調漲教師學術研究加給，教育部給予七成補助，已編列約八點六億元；若全額補助，總經費不超過十五億，於高教年度經費占比並不高，教育部不願一步到位，形同為德不卒。

台師大英語學系教授黃涵榆聲援私校教師時表示，教育部一再錯過拉近公私立教師勞動條件的機會，加上私校長年存在惡劣的減薪、聘約等問題，教育部就是放任私校勞動條件惡化的共犯。

工會要求，依照教師待遇條例，教育部應全額補助私校調整教師待遇，且對私校財務加強監管。若教育部只願補助七成，工會不排除邀集更多私校教師赴教育部爭取公平待遇。

教育部僅表示若私立大專校院調高學術研究加給，且與公立學校基準相當，會再透過私校獎補助款額外增加獎勵。

教師 教育部 高教

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