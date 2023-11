康橋學校遠赴巴黎iGEM奪金銀獎牌 創新研究獲國際認可

林口康橋iGEM團隊不僅榮獲金牌肯定,更獲Best_Wiki及Best_Presentation兩個獎項提名。 圖/康橋國際學校 提供

國際遺傳工程機器設計競賽(iGEM)是一年一度的世界級合成生物學競賽,今年臺灣共有6組大學及7組高中隊伍遠赴法國巴黎參賽,其中康橋國際學校林口及秀岡兩校區iGEM團隊雙雙摘下世界級獎牌,秀岡校區以「Brew to First Aid」主題拿下銀牌佳績,而林口校區則以「Worm out Clots」在全球高中組121隊中脫穎而出,更為臺灣隊唯一獲得2項特別獎提名及金牌肯定的隊伍。

林口康橋iGEM團隊提出,蚓激酶有助心血管疾病治療,但現有蚓激酶市場不僅存在高生產成本及道德問題,結合市場調查及醫學訪談結果,臺灣人普遍的高脂飲食習慣,及老年心血管疾病患者的服藥不遵從性,更是提升疾病治療效率的阻礙之一。因此「Worm Out Clots」希望能開發一種創新的生產途徑,透過創建自動化體內益生菌平台,解決服藥不遵從性問題,同時提高永續性,防止以大規模傷害蚯蚓的方式生產蚓激酶。

「傳統的皮革生產從動物身上獲取,過程十分殘忍,但我們發現SCOBY能形成細菌纖維素膜,當作動物皮革的替代品。」康橋秀岡校區iGEM團隊結合基因克隆理論與實驗,設計出此創新研究專案,並在未來生活中實現其可持續且無害的應用。隨著科技的進步與創新,其背後的環保及道德問題也引發不少討論,而iGEM康橋秀岡與林口團隊的研究成果不僅展現臺灣學子對國際議題的關懷與行動力,更可見其創新背後的永續價值。

在學校與家長的支持下,搭起學界和業界的橋樑,林口iGEM團隊進入台大生技中心參與實驗。 圖/康橋國際學校 提供

康橋秀岡團隊的指導老師Ms Parker和Ms Ching也開心表示:「無論結果如何,我們都不後悔參與iGEM競賽。」認為學生在國際賽場上與來自世界各國參賽者交流、對話所獲的啟發與經驗,其價值更甚比賽結果。而如此出色的競賽成果,不僅出於學生對生活中問題的體察與創新思考能力,研究的完成更需要團隊間的信賴與合作;林口康橋iGEM團隊的隊長連尚節同學即分享,能有此成果完全仰賴團隊成員為共同目標而做出的努力,而非有人刻意站出來「領導」或「指點」。尤其團隊融合來自雙語班及留學班的成員,大家在工作分配上各司其職,於各自擅長的領域充分展現自身能力與亮點,最終促成完美的團隊合作。

欲培養學生成為一位肩負世界公民責任的終生學習者,其「能動性」是拓展學生眼界及胸懷的核心要素。林口康橋中學部國際處廖家昱主任分享:「想要接軌國際,提升國際競爭力,英文只是基本的門檻,積極參與才是推動學習成長的關鍵。」康橋除了以國際課程與堅強師資源奠定學生雙語能力之外,更從教學及課內、外活動營造以學生為主體的學習環境,支持學生多元發展,以「不設限」成就每一位孩子。