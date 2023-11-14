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新北萬里幼兒園大肌肉運動課程 學童學習認知與規則

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里幼兒園每天都有系統性的大肌肉運動課程，讓孩子們不只是動得開心，還認識了顏色、距離與遵守規則。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里幼兒園每天都有系統性的大肌肉運動課程，讓孩子們不只是動得開心，還認識了顏色、距離與遵守規則。 圖／紅樹林有線電視提供

小朋友在幼兒園中可不只是吃點心、玩遊戲，透過老師的課程規劃與引導，每天的大肌肉運動還可以教導學童學習認知與規則。新北市立萬里幼兒園每天都有系統性的大肌肉運動課程，透過運動道具與不同的運動方式，讓孩子們不只是動得開心，過程中還認識了顏色、距離與遵守規則，在安全的活動過程中保護自己也守護同儕。

萬里幼兒園蕭秀蓮老師提及，每天都有系統性的大肌肉運動時間，在這段時間裡，學童們可不只是運動玩遊戲，課程中還規劃了認知、規則、指令學習等內容在其中，讓小朋友透過每天大肌肉運動的時間，邊運動、邊學習。此外，還相當感謝萬里公所提供遮風避雨的室內場域讓孩子們快樂安全的動一動。

每天都規劃不一樣的大肌肉運動，因此學童們都相當期待老師即將要帶來的課程內容。在基礎的暖身後，學童聽取老師的活動指令，邊活動邊一一的領取、排列不同顏色的三角錐，把接下來要進行滑步車的場地自己佈置好，過程中不但認識了顏色、距離，更加也學習安全活動的重要。

萬里幼兒園蕭秀蓮老師說，幼兒園期待透過每天都安排的大肌肉運動，不僅僅要訓練孩子的肌肉，練習滑步車的平衡，更加也要將認知學習帶入其中，並瞭解到遵守規則與安全息息相關，讓孩子回到教室或是家中，也可以在班級以及生活上遵循與應用。

運動 幼兒園 萬里

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