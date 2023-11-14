學校午餐液蛋解禁？ 北台研商 中南部搖頭

雙北等10縣市禁止校園營養午餐使用液蛋近2個月，北市12月將在基北北桃平台會議提案，討論是否解禁，最快明年1月初4市有條件同步開放，但前提需蛋品須能溯源，且標示清楚、安全無虞。至於中南部則不同調，台中、新竹縣市、嘉義市、苗栗、雲林等6縣市仍維持使用殼蛋，暫不考慮解禁。

中市教育局、竹市教育處表示，仍未考慮解禁液蛋，將在蛋品源頭流向、標示都確保安全無虞，再評估是否開放。嘉市和新竹、苗栗、雲林3縣營養午餐原本就未使用液蛋，也無開放規畫。

國內9月爆發進口蛋洗產地爭議，多縣市營養午餐全面禁用液蛋，近期農業部代理部長陳駿季、教育部長潘文忠喊話，盼相關縣市恢復使用冷凍殺菌液蛋。北市教育局昨證實，解禁時程將提報基北北桃平台會議討論。

基隆市教育處表示，須等待北市衛生局確認畜產會提交完整資料且無問題，才會討論是否開放；新北市教育局說，目前朝確保蛋品源頭、標示安全無虞前提下，有條件開放使用液蛋，若開放，基北北桃會同步實施。

北市教育局體衛科長許巧華表示，曾和家長、團膳業者開會討論，眾人認為開放使用液蛋蛋類料理較多元，但須為國產可溯源食材，且使用CAS殺菌蛋液。由於廠商菜單早在1個月或半個月前就預先擬訂，局長湯志民日前要求將解禁時程提報基北北桃平台會議。

國民黨北市議員曾獻瑩說，北市若要開放，應先確認禁止理由是否還存在，若開放須加強稽查、嚴懲。民進黨議員王閔生說，雞蛋供應穩定，相關疑慮應已解除，勿把「液蛋」問題政治化。

民眾黨北市議員林珍羽表示，冷凍液蛋保存期限可達1年，現在就開放如何保證之前進口冷凍液蛋已銷毀，不再流入市面？她主張應用完整全蛋而非加工液蛋。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，學校營養午餐使用的液蛋安全無虞、品質良好，最近蛋價連三降，就是因營養午餐禁用影響，消費者甚至連蛋製品都不用，導致雞蛋需求疲軟。他盼學校營養午餐能盡快解禁，讓大眾盡快恢復信心、提振消費。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，市面上皆為國產蛋，一味禁止使用液蛋沒有意義，只會傷害產業。中華民國餐盒同業公會理事長陳明信也希望盡快恢復使用液蛋，否則禁止的縣市政府應說清楚相關疑慮。