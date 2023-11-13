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私中盟邀總統候選人交換意見 柯文哲籲讓私校彈性辦學

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全國私立中學聯盟將陸續邀請各黨派總統候選人舉行教育論壇，首場由台灣民眾黨主席柯文哲出席。圖／私中盟提供
全國私立中學聯盟將陸續邀請各黨派總統候選人舉行教育論壇，首場由台灣民眾黨主席柯文哲出席。圖／私中盟提供

總統大選倒數2個月，全國私立中學聯盟將陸續邀請各黨派總統候選人舉行教育論壇，首場由台灣民眾黨主席柯文哲出席針對重大教育議題與私校相關問題交換意見。私中校長提到私校辦學限制鬆綁以及學費凍漲的問題，柯文哲認為政府應尊重家長教育選擇權，且私校承擔了很多教育責任，應給予辦學的彈性空間。

私中盟中區輪值主席、明道中學校長汪大久建議當局應參考私校研究的相關文獻，並邀請私校進行深度座談，再訂定符合現況的私校管理方式，合理放寬對私校的辦學限制。另一位中區輪值主席、僑泰中學校長温順德指出，近年私校人事費用大幅增長，物價也不斷飆升，但學雜費十餘年來凍漲，就算招生額滿的學校也入不敷出。

温順德表示，目前高中免學費政策下，每生每學期補助學費24423元，但以每班40人為基準計算，每生教育成本卻達3萬元，落差超過5000元。除此之外，私校退休人員超額年金有50％須由學校負擔，温順德認為是讓私校財務雪上加霜，他呼籲政府加速訂定符合現況的學雜費調整機制，以反映私校辦學成本，給私校學生更好的教育品質。

針對幾位校長的提問，柯文哲強調私立學校得回歸市場機制，當私校辦學口碑得到家長認同，且家長願意為了把孩子送到私校而負擔較高學費，就必須尊重家長的教育選擇權，對私校適度鬆綁。柯文哲也說，私人興學承擔了很多教育責任，為政府節省了相當的教育經費，不僅應該支持與尊重，更要給予辦學的彈性空間。

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