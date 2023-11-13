屏東推班班吃鱸魚 6.3萬師生嚐在地鮮味

響應中央班班吃石斑，屏東縣政府推出「班班吃鱸魚」，屏東縣長周春米說，全縣約6萬3000名師生，在這學期都能陸續在營養午餐中吃到1餐鱸魚。

周春米今天前往鶴聲國小，關心鱸魚入營養午餐的供餐情形。她表示，上半年縣府推動吃石斑，下半年改吃鱸魚，這週起全縣202所縣立高國中小學、約6萬3000名師生，都將在營養午餐中吃到1餐鱸魚。

周春米說，屏東是養殖漁業重地，鱸魚加工技術也非常厲害，因此選擇在地養殖的優質鱸魚，由教育處、農業處與海洋及漁業事業管理所跨局處合作，盤點轄內各縣立高國中小資源，協調鱸魚供貨廠商量能，再結合團膳業者烹調巧思供餐。

周春米強調，供應的鱸魚原料是來自屏東縣所養殖的可溯源鱸魚，符合台灣水產品生產追溯（QRCode）、優良農產品標章（CAS）、產銷履歷農產品標章（TAP），所採購的鱸魚原料皆經去頭、尾、骨、取肉、去刺及截切等加工處理，做成冷凍加工鱸魚丁成品。

另外，供應給學校的漁貨100％都是從屏東運送去加工廠加工，透過分享屏東好物、當季新鮮溯源食材，讓學童飲食更營養健康更安全，也希望小朋友養成愛吃魚的習慣。

鱸魚首次入營養午餐，獲得學生好評，個個將飯菜吃得精光。教育處表示，透過食魚教育，讓學童體驗食魚的美味、瞭解食魚的營養價值，達到地產地銷效益。

農業處說，屏東縣鱸魚產量2300多公噸，這次供應屏東高國中小學約為5公噸，由縣款撥出新台幣190萬元預算，1公斤加工成本350元，每人80克，讓師生這學期都能吃到1餐鱸魚。