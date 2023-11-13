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議員控學校沒錢維修危害校安 北市：經費無虞

中央社／ 台北13日電

北市議員許淑華今天說，敦化國小活動中心沒錢改善，導致學生摔傷，信義國中教室地板破洞也沒錢修，直批前市長柯文哲減撥逾百億元教育基金，短視近利危校安。

台北市政府教育局則澄清，市府的確允諾明年編列教育基金新台幣44億元預算，但跟這兩校的修繕無關；教育局每年都有編給學校班級設備維護費，臨時的修繕維護需求都可以從這筆經費支出，不足可再跟教育局申請。

教育局表示，敦化國小已暫停使用破損區域並用警示帶區隔，預計11月中完成硬體改善，用學校經費就足夠；信義國中需要較大筆經費修繕，教育局已撥80萬元，預計年底前完成。

民進黨台北市議員許淑華今天在臉書發文表示，台北市有多校急需更新校園設施及設備，但受害於教育基金短絀，許多更新工程被迫延後，也造成校園設施老舊、破損，甚至危及學童安全。

她說，日前在議會針對地方教育發展基金餘額降低的影響提出質詢，要求蔣市府逐年撥補教育基金，以處理各校急需經費更換設備的需求，避免影響校園安全。

許淑華表示，不料當天下午就收到敦化國小有學生因活動中心無錢改善，因而摔倒導致膝蓋撕裂傷縫3針的消息；另外，信義國中的教室地板破洞也因缺乏經費做整體維修，只能一直臨時補丁，整個牆壁也因漏水導致壁癌嚴重，難以想像這是首善之都的校園。

許淑華指出，地方教育基金用途就是學校若有緊急需要可供支應使用，讓學校在定期預算外，仍能緊急處置設施設備的更新，但柯文哲打著還債大旗，挪用上百億元地方教育發展基金，短視近利的下場就是犧牲學生及校園安全。

她直批，柯文哲宣稱很會還債，不但犧牲下一代的校園安全，且任內最後4年更是零還債，種種違反財政紀律的惡習，惡果卻是犧牲孩童就學環境品質，「成就個人名聲犧牲學童安全」，相信所有家長都不能諒解。

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教育局 許淑華 北市

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