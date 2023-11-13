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桃市議員要求校長、主任備詢 教團批：把議場當秀場

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會指出，民代施壓學校、要求教育人員到議會備詢等情事層出不窮。圖／全教總提供
全教總今日召開記者會指出，民代施壓學校、要求教育人員到議會備詢等情事層出不窮。圖／全教總提供

桃園議員黃敬平要求校長、學務主任等學校人員到議會接受質詢，全教總今日召開記者會指控議員形同把議場當成秀場，且桃園市政府及教育局竟不敢拒絕議員的要求，呼籲他們要當教育人員的後盾，捍衛教育人員的專業與尊嚴。

全教總今日召開記者會指出，民代施壓學校、要求教育人員到議會備詢等情事層出不窮，在新北市、台中市接連傳出民代施壓學校更改學生成績後，近日黃敬平竟在明日的市政總質詢上，要求校長、學務主任、輔導主任、教務主任、總務主任、人事主任、會計主任、圖書館主任等學校人員至議會備詢，全教總痛批是凸顯民代「將議場當成秀場」的心態。

全教總理事長侯俊良受訪時指出，議員質詢現場教育人員並不妥適，除此之外，將校內一級主管通通叫到議會，「學校都不用運作了」，若有行政事務或臨時突發狀況，都會影響學校現場的情況。

除此之外，侯俊良批評桃園市政府及桃園市教育局不僅不敢拒絕不合理的要求，反而協助發文要求學校相關人員配合備詢，簡直是協助政治力介入校園。他強調議員權責在於監督市府，質詢對象應該是官員，黃敬平要求校長與所有一級主管都到議會備詢，「請問動機與目的何在？不擔心影響該校正常校務運作嗎？」

桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會認為，議員質詢時應了解質詢案件的全貌與適用的相關法律，在議事殿堂展現足夠的專業，呼籲黃敬平懸崖勒馬。桃學產理事長陳俊裕表示，市長與教育局長更應有捍衛法制與教育中立的勇氣，堅拒不理性的問政方式，才能真正讓桃園成為進步城市。

全教總要求黃敬平主動停止明天對學校教育人員的質詢，也期待桃園市政府與教育局當教育人員的後盾，捍衛教育人員專業尊嚴與校園民主，還給學生單純的學習環境，勿淪為不肖民代作秀的幫兇。

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桃園 主任 議員

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