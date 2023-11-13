台大新系揭曉！ 半導體大學部學程已送教育部審議 明年招生
國立台灣大學近期成立新系所、新學院的消息不斷，台大校長陳文章今受訪時一一說明，新聞研究所大學部目前只在所內通過；「半導體大學部學程」已經送到教育部審議，預計從明年開始招生；「國際政經學院」的部分則會在12月底辦理全校性的說明會討論溝通，才到下次的校務會議繼續討論。
台大即將在2028年迎來百歲生日，校方今日舉辦記者會說明百歲校慶系列規畫。陳文章接受媒體聯訪時被問到新聞研究所設置大學部的問題，他表示，此案僅在所內通過，未來要經過學院、學校審查再報教育部。
陳文章說，台大要成立任何系所，都是亞洲頂尖、世界一流的，目前台大已有「半導體大學部學程」送教育部審議。該學程預計從明年開始會有第一批學生入學，以外籍生為主，1年大約50到60名學生，目前水源校區有一棟整修好的大樓，會給這些未來的半導體學生使用。
至於先前在校務會議上擱置的「國際政經學院」一案，陳文章在記者會中再次提及，希望整修徐州路校區成立國際政經學院。他在接受媒體提問時表示，此案在校內討論非常熱烈，但因會議時間有點倉促就擱置到下次的校務會議。
陳文章指出，此案有外部資源進駐，是由企業界支持、政府配合，在上次的會議後就與支持的幾個企業詢問意願。企業界希望台大有國際全英語學院，也盼人文社會、管理學系能透過這個機會獲得頂尖師資。
日前有台大校內教授憂心國際政經學院的辦理影響其他學系，陳文章指出，接下來會在12月23日召開全校性的說明會討論此案、互相溝通，結束後才會進到下次的校務會議。
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