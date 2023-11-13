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93%反對大麻合法化 教團籲擴大防毒

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
教團與醫生13日呼籲政府重視國內大麻危機，且不要推動大麻合法化。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
教團與醫生13日呼籲政府重視國內大麻危機，且不要推動大麻合法化。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

大麻危害大，不應輕易合法化，甚至要擴大宣導與防治！台灣共善協會、國教行動聯盟等團體13日公布「大麻合法化」問卷調查，發現93.5%民眾反對大麻合法化。台灣共善協會秘書長張文昌說，近年來大麻合法化聲浪逐漸上升，校園大麻流行率上升，政府應擴大宣導校園防毒。

增稅收也增社會成本

張文昌表示，近來網紅吸食大麻引發關注，他們超前部署，在2月就進行「大麻合法化」調查，在3.8萬人的調查中，有93.5%表示不同意，但很多人對於「醫療用大麻」與「大麻素製劑」等名詞，還有大麻合法化後國外的狀況並不清楚，因此選擇在此時公布問卷，盼大眾了解。

「每增加1美元稅收，就會增加4.5美元社會成本！」衛福部基隆醫院醫生鄭威直言，台灣大麻是二級毒品，但開始有合法化聲音，不過各界並不清楚大麻造成的社會成本遠高於收益，且大麻近年來因輕罪化，讓青少年的吸食率逐年上升，因此法制上要加重刑責，並積極科普相關知識與國外的狀況。

永久禍害青少年！

「吸菸就是吸毒的第一步！」董事基金會菸害防制中心主任林清麗指出，近來國際菸廠大推新興菸品，並大舉收購大麻廠，盼將大麻加入新興菸品中，讓青少年繼續成癮，但吸食大麻將對身體造成永久傷害，美國與聯合國都已示警，盼政府能擴大追查、加重刑期，減少大麻在校園擴散。

台北市立醫院松德院區醫生何逸群表示，大麻恐造成腦部功能改變、多巴胺系統失調，且大麻成癮與精神疾病自殺也有相關性。他提醒說，國人容易對THC（四氫大麻酚）與CBD（大麻二酚）分辨不清楚，THC是具有成癮性的，即使CBD也應嚴格的審查，且歐盟因大麻合法化增加76%就醫，相關危害不可忽視。

應加強管制、取締

張文昌直言，大麻網路公定價是1克1500元，1株能萃取出300克，而只要在很多地方種，即使少數地方被抓，還是能坐擁暴利，且持有大麻現在僅判1年以上，而很多販售網站的IP都在境外，法務部與食藥署要加強管制措施，不然校園毒品氾濫的狀況會愈來愈嚴重，尤其是高中職與大專。

「大麻合法化並不會比較好！」教團訴求，未來要清楚定義「大麻素製劑」與「醫療用大麻」，落實校園反毒教育，防治青少年使用大麻，並充分揭露國外大麻使用狀況，還有釐清「開放大麻可以管控減害」的主張，並無醫學事實。

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大麻 毒品

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