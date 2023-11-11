創設零耗能先驅學校 電影「三個傻瓜」主角原型來台
教育部青年發展署舉辦「2023全球青年趨勢論壇」於今（11/11）日登場。今年共15國代表團來台，除邦交國巴拉圭、聖露西亞派出代表來訪，具聯合國經濟及社會理事會授予諮詢地位的世界青年聯盟美國總會亦組團參加，更邀請電影《三個傻瓜》主角原型、喜馬拉雅另類學院創辦人旺楚克（Sonam Wangchuk）與會。
教育部表示，「2023全球青年趨勢論壇」共計33國、350位青年及貴賓與會，主題鎖定「淨零轉型新生活2030－Act Now」討論淨零轉型為全球青年帶來的挑戰以及如何響應。
論壇邀請到多位國內外重量級與談人分享，電影《三個傻瓜》主角原型人物、喜馬拉雅另類學院創辦人旺楚克，身兼教育改革實踐家與環境永續實踐家。旺楚克於座談分享創立的碳中和、零能耗、電力自足的「社課模」（SECMOL）先驅學校；此外，喜馬拉雅另類學院當地面臨缺水危機，旺楚克也發明了人工冰錐「冰佛塔」，以解決灌溉缺水問題。
主題論壇與談人聯合國氣候變遷青年諮詢小組成員Beniamin Strzelecki則表示，過去五年全球因氣候變遷引發各種災害，氣候變遷已不容忽視，全球必須一起重視氣候變遷的影響，並提出改變解決方案。
Beniamin Strzelecki建議，除了透過與親友分享共同理念、優先選擇重視環境永續的企業產品，未來的職涯規劃，亦可選擇支持企業環境永續的公司。
環境部政務次長施文真則分享，台灣針對2050年零碳排的目標願景制定相關的政策方針，且台灣是少數針對綠色教育進行立法的國家，積極推動各項綠色認證，生活轉型。
青年發展署署長陳雪玉則提到，2030年淨零轉型短中期目標，是實現2050年淨零排放目標的重要時間點與關鍵里程碑，因此2030年前的轉型至關重要。為此，論壇主題特別訂為「淨零轉型新生活2030Ｐ－Act Now」，希望邀集各界共同面對氣候變遷和環境挑戰。
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