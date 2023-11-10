特教生融入式教育難落實 教部113年續增特教助理補助
全國教育產業總工會今天（11/10）召開記者會，指某高中一名特教Ａ生，近期於校內發生約三起肢體衝突事件，認為該生應於班上「抽離」。校方則捍衛學生權益，指特教生和一般生均享有受教權。教育部傍晚表示，113年將增加特教學生助理人員補助經費，若情緒行為障礙學生有需求，學校得申請特教學生助理人員。
教育部表示，針對情緒行為障礙學生，可向特教輔導團或情緒行為支持團隊，申請到校諮詢服務，提供輔導策略建議，以協助學校整合各項輔導資源及提供普通班教師支持，讓學生能順利融入班級生活。
教育部也說，國教署每年均補助各縣市政府特教學生助理人員經費，113年也將增加補助經費，如情緒行為障礙學生有需求，學校得申請特教學生助理人員，透過人力支持，協助學生適應班級生活。
校方則於傍晚發布聲明指出，該特教生今年確認入學以來，學校就開啟特教轉銜作業，並預作必要設施改善、IEP計畫制訂、並與各相關人員密切聯繫，期待學生就學順利。
校方也表示，該生今年10月傷害學校教職員後，第一時間就請家長把學生帶回並完成校安通報，後續也召開IEP會議修正方案，並透過與任課老師、導師、各科教學研究會等會議進行校內說明。
校方表示，「每一位入學生都是我們的孩子。」不因其過往行為標籤化，該生目前狀況穩定，希望各界包容。
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