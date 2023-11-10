文化創意產業發展法投資抵減 12月有望正式受理申請

「文化創意產業發展法」修正條文今年5月經立法院三讀通過並經總統公布，營利事業、個人投資符合國家戰略重點文創產業一定範圍的事業或專案皆可享租稅優惠。文化部今舉辦子法預告草案說明會，兩部子法有望11月底前公布，12月1日即可正式開始受理申請。

今下午在立法院舉辦的「營利事業投資國家戰略重點文化創意產業投資抵減辦法」、「個人投資國家戰略重點文化創意產業所得額減除辦法」

子法預告草案說明會，由文化部政務次長王時思、財政部政務次長李慶華共同主持，立委吳思瑤、林楚茵，以及NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長李芃君、鏡文學總經理董成瑜、KKLIVE總經理黃振峰、華研國際音樂副總李首賢、中信創投資深副總邱明慧等超過20位文化內容產業界代表出席。

王時思表示，「營利事業投資國家戰略重點文化創意產業投資抵減辦法」、「個人投資國家戰略重點文化創意產業所得額減除辦法」2項子法已於10月26日預告，今天說明會進一步蒐集立法院、產業代表意見並充分溝通，期待在文創法修正施行6個月內，即12月1日前可以開始受理申請。

文化部說明，子法訂定投資抵減適用範圍包括影視內容產業文字、圖像、漫畫、動畫、視覺藝術、表演藝術、沉浸式內容及遊戲等故事開發，並導入劇本創作；影視內容的製作；攝影棚與片場、專供影視內容製作使用的科技技術應用（包括特效）、演員培育；影視內容發行、國片播映等。聲音內容產業方面，從詞、曲、編曲及Podcast的創作；聲音內容的製作；錄音室、專供聲音內容製作使用科技技術應用、歌手培育、聲音內容的發行、演唱會，以及劇場、live house展演空間等。

文化部指出，因應文創產業一元多用趨勢，跨域改編成功案例眾多，如「八尺門的辯護人」由小說改編成劇集、「返校」由遊戲改編成電影等，無論是漫畫、小說、遊戲、舞台劇等，只要從事故事開發並導入影視內容劇本創作，皆可適用投資抵減。此外，台灣作為資通訊大國，具備利用5G、VR、XR等技術發展沉浸式體驗內容及文化科技的絕佳條件，為加速發展，特別納入科技應用的沉浸式體驗影視內容，以及專供影視、聲音內容製作使用科技技術應用，亦可適用投資抵減。

與會的創投及影視、聲音等相關產業及協會業者對於實際執行提出詢問。NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長李芃君、動畫特效協會秘書長邱世萍等都表示，「殷殷期盼法案通過10年了，無論如何希望子法趕快通過」。針對適用範圍，出席代表認為目前適用範圍多已符合產業需求，展演文創發展協會秘書長黃瀅潔提到，希望能更擴大連結視覺藝術及表演藝術等。

吳思瑤說，雖然希望適用範圍能夠更擴大，但是「讓法先上路、施行」，實施成效良好時，未來一定會有更大的話語權。立法委員林楚茵也說，修法可能還有不夠周延之處，上路以後財政部及文化部應保持修法彈性。

財政部政務次長李慶華則回應，大家共識高，11月底前就有機會公布，12月1日即可正式開始受理申請。賦稅署署長宋秀玲也補充，文創法的投資抵減規定，是從投資後有獲利應納稅的當年起算5年，比起其他相關法案從投資當年起算5年，可說是目前最優的租稅優惠法案。