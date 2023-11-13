百年樹人三十而立 高名集團永續前行
從零開始 從心出發 高名教育事業集團的源起創辦人曾月娥女士，歷經十幾年全國知名補習班之補教經驗後，在兼顧教養子女與工作情況下，萌生創業的初心，於是在民國83年，成立高名教育事業集團第一所分校「正興分校」。以母親角度及對教育的熱忱，視孩子前途為己任，一貫秉持「專業、創新、用心、負責」辦學精神，創造人人均享優質教育的願景。深耕社區，一步一腳印，橫跨南台灣60多個學區，陸續成立50個辦學據點，從國小、國中、到高中，擁有200多位精銳講師、400多位專業行政人員【一家報名、全區服務、資源整合、資訊同步】，嘉惠廣大莘莘學子。
確切掌握教育脈動 推動「12年一貫 無縫銜接」教育服務「學習無斷層、課業零缺失」，因應12年國教，多元升學制度改變，高中社區化，高名集團捷勝升大學領先同業，積極推動「12年一貫，無縫銜接，從國小、國中、高中全方位學習規劃」。透過「堅強師資陣容」、「縝密教務規劃」、「精編專業教材」、「定期教學研討」…等，打造孩子最堅強的競爭力，舉凡在校成績，國中會考及高中升學，表現亮眼，屢創佳績。
創新 改革 不斷精進 照亮每個孩子的未來高名預見未來趨勢，於民國98年起陸續成立各科專門校，如【愛因斯坦科學教育中心】、【文淵國語文】、【超級數學奇兵】，課程設計緊扣探究實作及培養帶得走的能力，也正好順應108課綱素養導向的核心概念。面對少子化的衝擊，高名憑藉豐富辦學經驗及創新研發的精神，推動精緻小班教學，滿足家長需求。
精準掌握市場趨勢 設計多元化課程 舉辦學科能力檢測寒暑假規劃各科主題式營隊，定期舉辦各學科能力檢測及競賽，頗獲家長好評，例如今年12月3日即將舉辦的菁英盃數理競賽，已堂堂邁入第16屆，跨學科領域、素養導向命題，具競賽和檢測雙重功能，除了幫助孩子累積大型競賽經驗，並能診斷學科能力強弱，考後透過專業試題解析，找出孩子最佳學習模式，累計曾參加過人數遠超過35000人次，堪稱南台灣最具競爭力的數理競賽。
跨入30週年 辦學永續的責任與傳承執行長曾月娥說，善因，善念，善循環，高名集團秉持百年樹人的良心辦學理念，積極帶領員工及學生，建立關懷社會的胸襟，參與災害捐獻、關懷弱勢、無塑淨灘及樹木種植…等公益活動，喚起學生重視全球暖化議題，從小深植善待環境及綠能永續的宏觀視野。
高名菁英盃：https://reurl.cc/v6Xbx1高名教育事業集團：https://reurl.cc/5Oay07
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