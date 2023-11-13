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百年樹人三十而立 高名集團永續前行

撰文／ 林國寶

從零開始 從心出發 高名教育事業集團的源起
創辦人曾月娥女士，歷經十幾年全國知名補習班之補教經驗後，在兼顧教養子女與工作情況下，萌生創業的初心，於是在民國83年，成立高名教育事業集團第一所分校「正興分校」。以母親角度及對教育的熱忱，視孩子前途為己任，一貫秉持「專業、創新、用心、負責」辦學精神，創造人人均享優質教育的願景。深耕社區，一步一腳印，橫跨南台灣60多個學區，陸續成立50個辦學據點，從國小、國中、到高中，擁有200多位精銳講師、400多位專業行政人員【一家報名、全區服務、資源整合、資訊同步】，嘉惠廣大莘莘學子。

高名教育事業集團擁有200多位精銳講師、400多位專業行政人員。 圖／高名集團 提供
高名教育事業集團擁有200多位精銳講師、400多位專業行政人員。 圖／高名集團 提供

確切掌握教育脈動 推動「12年一貫 無縫銜接」教育服務
「學習無斷層、課業零缺失」，因應12年國教，多元升學制度改變，高中社區化，高名集團捷勝升大學領先同業，積極推動「12年一貫，無縫銜接，從國小、國中、高中全方位學習規劃」。透過「堅強師資陣容」、「縝密教務規劃」、「精編專業教材」、「定期教學研討」…等，打造孩子最堅強的競爭力，舉凡在校成績，國中會考及高中升學，表現亮眼，屢創佳績。

員工教育訓練。 圖／高名集團 提供
員工教育訓練。 圖／高名集團 提供

創新 改革 不斷精進 照亮每個孩子的未來
高名預見未來趨勢，於民國98年起陸續成立各科專門校，如【愛因斯坦科學教育中心】、【文淵國語文】、【超級數學奇兵】，課程設計緊扣探究實作及培養帶得走的能力，也正好順應108課綱素養導向的核心概念。面對少子化的衝擊，高名憑藉豐富辦學經驗及創新研發的精神，推動精緻小班教學，滿足家長需求。

高名菁英盃數理學科能力競賽。 圖／高名集團 提供
高名菁英盃數理學科能力競賽。 圖／高名集團 提供

精準掌握市場趨勢 設計多元化課程 舉辦學科能力檢測
寒暑假規劃各科主題式營隊，定期舉辦各學科能力檢測及競賽，頗獲家長好評，例如今年12月3日即將舉辦的菁英盃數理競賽，已堂堂邁入第16屆，跨學科領域、素養導向命題，具競賽和檢測雙重功能，除了幫助孩子累積大型競賽經驗，並能診斷學科能力強弱，考後透過專業試題解析，找出孩子最佳學習模式，累計曾參加過人數遠超過35000人次，堪稱南台灣最具競爭力的數理競賽。

關懷老人、淨灘活動。 圖片提供／高名集團
關懷老人、淨灘活動。 圖片提供／高名集團

跨入30週年 辦學永續的責任與傳承
執行長曾月娥說，善因，善念，善循環，高名集團秉持百年樹人的良心辦學理念，積極帶領員工及學生，建立關懷社會的胸襟，參與災害捐獻、關懷弱勢、無塑淨灘及樹木種植…等公益活動，喚起學生重視全球暖化議題，從小深植善待環境及綠能永續的宏觀視野。

高名菁英盃：https://reurl.cc/v6Xbx1
高名教育事業集團：https://reurl.cc/5Oay07

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在今（2023）年開學前夕，教育部與財團法人高等教育評鑑中心基金會（以下簡稱本會）於2023年9月1日盛大舉辦了新進學者歡迎暨說明會（新師營），本次活動為首次舉辦，活動中由「教育部協助大專校院延攬國際頂尖人才計畫（玉山學者計畫）」計畫主持人陳毓文教授詳細說明玉山（青年）學者的任務、權益，以及教育部和專案辦公室的後續服務事項；此外，亦邀請多位資深玉山（青年）學者擔任講師，分享他們在執行計畫與教學研究方面的寶貴經驗。透過這樣的交流互動，希望能夠促進彼此的成長和合作，並在教學研究的道路上彼此扶持，建立起支援網絡。

永續經營的關鍵要素 ──「優點」與「特色」

臺灣高等教育評鑑，自64年首次辦理專科學校評鑑以來，已有將近50年歷史。 評鑑的主要目的在「促使受評單位經由撰寫受評報告的過程進行內部自我檢視，並經由外部評鑑委員的查核，提供專業評鑑意見，協助被評單位針對缺失進行自我改善或針對優點更求精進」。以目前教育部辦理的技專校院校務評鑑為例，除於評鑑報告中針對各評鑑項目設置「優點／特色」及「待改善事項與對應的改善建議」二個欄位，用以提供評鑑意見外，為促使被評學校針對缺失進行改善，各週期評鑑均會訂定與「自我改善」相關的指標，要求說明「針對前一週期評鑑改善建議的處理情形」，並規定各受評學校於評鑑結果公告後1年內，須提交「自我改善計畫與執行成果」。 針對評鑑報告的「改善建議」進行改善，是教育部要求必須執行的事項，有助促使受評單位恢復正常運作；「優點／特色」之評鑑意見，則提供受評單位作為自主運用的參考。

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