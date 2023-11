華文商管教育認證（ACCBE）與商管學院系所自我精進

【文.李春安/國立雲林科技大學名譽教授】

臺灣少子女化問題並非一朝一夕。95年教育部開始進行大學系所評鑑當年,參加學測與統測人數還有34餘萬人,至今(112)年已不到20萬人。猶記得,筆者當年參與大學校院系所評鑑時,曾提醒受評系所面對少子女化問題,學校須有持續改善、自我精進,建立良好教學品質形象的因應措施。或許是短視心態,該項建議當時似未受到高度關注。言猶在耳,而今少子女化風暴已席捲高教圈,大學招生越來越顯嚴峻,甚至已有私校退場,國立大學亦難逃其衝擊。

臺灣商管教育認證緣起

為提升大學自我成長與精進,我國大學評鑑始自64年,當時並無大學法作為規範,主要是以鼓勵或獎勵的觀點推動評鑑。83年大學法修正,將原大學法第4條修正為:「各大學之發展方向及重點,由各校依國家需要及學校特色自行規劃,報經教育部核備後實施,並由教育部評鑑之」。大學法賦予教育部對大學發展方向及重點的評鑑權力。94年再度修正大學法,新增第5條:「大學應定期對教學、研究、服務、輔導、校務行政及學生參與等事項,進行自我評鑑;其評鑑規定,由各大學定之。教育部為促進各大學之發展,應組成評鑑委員會或委託學術團體或專業評鑑機構,定期辦理大學評鑑,並公告其結果,作為政府教育經費補助及學校調整發展規模之參考;其評鑑辦法,由教育部定之」。修正後,除內部評鑑、教育部評鑑之外,引入了外部評鑑法源依據。依此,教育部之後共進行了二輪評鑑。

大學評鑑(本文後續僅討論商管學院系所評鑑,不著墨校務評鑑)旨在確保、提升高教育品質與辦學績效,然高教品質的提升是不斷持續精進的結果。大學院系所須有明確定位與人才教育目標,完善的規劃與持續精進的PDCA(Plan→Do→Check→Action)運作機制,這些並非短期間內一蹴可成,需長期持續投入。對平日即有自我精進作為的學校,可能並非問題;但對平日未有自我精進作為與資料建檔欠完整者來說,就會備感壓力,為應付評鑑,難免勞師動眾,流於應付形式。上二輪的大學評鑑關係著經費補助,以及學校發展規模調整;為避免評鑑未通過被減招以及刪減補助經費,學校可能就會過度誇飾辦學成效,甚至追求滿足快速有效的績效衡量指標(KPI)。結果是適得其反,造成教學品質下降,悖離教育部推動評鑑的原意。

鑒於各界對上二輪評鑑的負面聲浪,教育部於104年修正大學法第5條第2項為:「教育部為促進各大學之發展,應組成評鑑委員會或委託學術團體或專業評鑑機構,定期辦理大學評鑑,並公告其結果,作為學校調整發展之參考;其評鑑應符合多元、專業原則,相關評鑑辦法由教育部定之」,修正後之大學法刪除了評鑑結果運用的法源依據。教育部並於106年宣布停止辦理系所評鑑,僅辦理各校之校務類評鑑,回歸由學校依專業發展自行規劃,學校在有「其他確保教學品質機制」的前提下,可選擇不辦理系所評鑑,亦得自行洽評鑑機構辦理。於是,學院系所教學品質認證與學校形象建立的重要性開始受到重視。

華文商管教育認證組織(ACCBE)

近年來國內各大學為因應少子女化的衝擊,莫不將招生工作列為最重要的業務。影響招生成效的因素,少子女化固然是無法避免的主因,其它如地理位置、學校系所形象、就業考量……等,皆可能影響選擇。其中,學校學院系所形象的宣導,在招生策略上扮演著關鍵因素,第三方機構公正客觀的認證,最有利於建立學院系所教學品質的形象及口碑的宣傳。自94年起,社團法人中華民國管理科學學會(簡稱管科會)「華文商管學院認證(Accreditation of Chinese Collegiate School of Business, ACCSB)」結合多位在海外知名的華裔商管教授與臺灣管理教育界領導人士,共同組成ACCSB認證指導委員會設定認證規範,並由國內各大學資深管理學者組成ACCSB認證工作委員會實際執行商管教育認證的工作。

ACCSB設置宗旨為協助國內以華文為主要授課語言的臺灣境內經教育部認可大學(含科技大學)以及境外商管學院,提升其教育品質,培育出符合專業要求之管理人才。ACCSB協助各商管學院檢討其所屬各系所、學位學程之教育目標、發展策略、教育內容、作業制度、執行成效與品保機制。ACCSB在認證過程中會邀請國內知名公正的資深學者擔任顧問教授與審查委員,針對認證學校屬性詳細檢視各項與人才培育相關的資料,並與申請單位各級主管與教師們深入晤談,了解其教育目標、定位、資源條件、與對畢業生核心能力的要求後,就組織與制度調整及執行過程中所遇到的困難,提出具體可行的改善建議,並提供持續密切的諮詢與督導。過去十餘年來,ACCSB認證已被公認為華文商管教育界最嚴謹的認證,管科會亦三度獲得教育部正式認可為合格的「國內專業評鑑機構」。

109年起,為使認證業務發展更具彈性,管科會決定將執行認證的組織改名為「華文商管教育認證組織(Accreditation Council for Chinese Business Education, ACCBE)」,賦予認證工作更大的發展空間。ACCBE授予證書項目,除原有的全院通過認證的ACCSB之外,增加了個別系所通過認證的ACCPB(Accreditation of Chinese Collegiate Program of Business),以及通過商管類系所品保認定的QACPB(Quality Assurance Certificate in Program of Business)與非商管領域的QACPC(Quality Assurance Certificate in Program of College),認證類型擴大為四類。前兩者係根據通過認證單位的組織範圍與整合程度發給不同證書;後兩者則僅針對其品保系統的運作給與認可,對於教育內容與方法則只作有限度的涉入。本文以下以ACCSB認證作說明。

商管學院認證與院系所自我精進

認證不同於評鑑,評鑑為評審及鑑定事物的計畫和施行結果作為改進的參考,被動成分居多;我國過去二輪所進行的系所評鑑為外部評鑑,具強制性,受評單位無選擇之權利。認證為機構(第三者)給予正式認可,證明其有能力執行某特定之工作,為自發性選擇。評鑑與認證結果都會影響形象,評鑑結果多為等第制,為通過或不通過,因而結果公布難免會引起社會排序與不同觀感。認證結果為通過、有條件通過或不通過,還帶有諮詢輔導的色彩,不通過的可能性比較低。認證委員與受評單位會多方雙向溝通,以促使受評單位能夠掌握未來爭取資源及努力的方向,達到持續改善、逐步提升的目標;評鑑則難免有威權色彩,受評單位僅能申訴。認證機構對受評單位具有品質保證責任,認證過程必須嚴謹,受評單位的品保運作落實機制須被認可。因此,認證結果的公布可提升受評單位的形象與口碑。ACCSB強調學生學習與就業職場的連結,ACCBE並會與產業界持續溝通,宣揚其認證之效力。

ACCSB認證構面包括教育目標與定位、教學投入、研究/產學投入、行政支援投入、服務投入、執行特色與成效,及國際化選項。商管學院系所首先須藉由院系所成員共識,制定適合其發展的定位及發展策略。在訂定院系所定位時,須從職場面調查市場人才之需求,教育目標必須指出「為何種產業培養具備何種條件之何種人才」。接著依教育目標設計課程,訂定各課程所欲達到的核心能力,並繪製課程地圖,釐清課程內容與核心能力、教育目標間的關聯,確保每個學制皆能為其畢業學生規劃清楚的就業方向,培養學生具備目標職場所需的能力。

課程包括正式課程及非正式課程的設計,非正式課程如參與社團活動、擔任社團幹部、企業參訪、職場體驗、企業講座、創業競賽、社區服務學習、企業實務專題研究或取得專業證照等都極為重要,並以總整課程檢核學生在各核心能力上的達成程度,確保學生在畢業前即能確實依原訂教育目標培養出核心能力,畢業後能滿足目標職場的角色期望。

ACCSB將師資區分為學術型教師(Academic Professor, AP)及實務型教師(Professional Professor, PP),各系所AP及PP均需自訂定門檻,並依教師專長檢視其與授課科目間的一致性。除課程與教師教學投入之外,ACCSB還重視各認證構面之間的連結與整合,如院課程、師資、經費、空間、研究/產學之間的相互呼應與配合。ACCSB認證強調學院系所自主、自我精進的精神,認證院系所依循認證指標,檢討其課程、師資、經費、空間、研究/產學等各項投入與人才培育目標之間的連結。認證學院系所在自我精進機制下,訂定達成執行成果的各項績效衡量指標,並據以評估成效。

由於認證強調定位、自我精進與持續改善運作的品保落實機制,受評單位在認證過程與品保機制落實的過程中,難免會遭遇到一些挑戰,茲以幾個比較重要的關鍵作說明:

為配合教育環境改變,院系所成員須有自我精進的作為,教師的教學內容必須有所調整,教師專長與授課之間須有更緊密的連結,因而難免會影響部分教師的授課──尤其是資深教師,以致無法達成共識。受評單位須分析利害得失說服成員,建立同舟共濟之氛圍,以達成共識。

認證過程檢視嚴格,受評單位須具體明確顯現其將如何建立特色、持續改善及提升形象。對初次接受認證的受評單位,其能取得的資料可能不完整:譬如未經相關會議討論、或會議紀錄欠詳細,需經一段時間的輔導。此項工作具有挑戰性,需要學院系所全體成員的參與。學院系所主管有其任期,更必須建立起能持續運作、長期穩定可追蹤的品保機制。

就ACCSB認證而言,受評單位最感困難的,通常是人才培育目標與核心能力的訂定,以及課程與目標連結的架構建置。人才培育目標有短期與中長期,應有所區分。能印證人才培育目標的達成與否,通常為學生畢業後一年、二年、三年甚至更長期間的就業狀況,以及業界對畢業生的評價。因此,受評單位需建立暢通的畢業生聯繫溝通管道,定期作調查,並能持續檢討課程與授課內容,並持續改善課程設計與教師專長配合的機制。

ACCSB認證特別強調學院合作後的整合及學位正名。在院課程整合方面,商管學院必修課程,如:經濟學、會計學、統計學及管理學等,以及學院內各系所皆有開授或性質相近的選修課程,開課與師資應由學院主導,以選擇最優秀的老師任教。在學位正名方向,授予企管學士(BBA)及碩士(MBA)學位之學系/學程的學生,必須修習管理經濟、管理會計、應用統計、作業管理、行銷管理、財務管理、組織行為、企業倫理及策略管理等課程,並重視其實務應用能力的養成。學院各項整合的事項必須有院系所成員的共識,除課程、師資整合外,學院整合還包括經費、空間與研究等。我國大學多年來已形成系所本位,在此情況下,學院欲順利完成各項整合更顯不易,受評單位必須有決心突破。

ACCBE各項認證結果包括初次認證與週期性再認證,還有書面或實地的期中評估審查。受評單位需提供其在各面向重點指標運作機制的相關佐證資料。通常,院系所平日就有其運作機制與成果,如各項法規、院所系務會議、課程委員會議、……,以及教學、研究、服務等成果。佐證資料的提供需留意其詳細度、完整性與合宜性,以供認證委員審查各面向的執行情形及其彼此間的連結。執行過程中,學院系所需作控管、定期檢討執行成果,修定後續努力目標及策略,形成持續改善、自我精進的機制。這些工作非一日可成,受評單位平日就得建立可順利運作的機制及建檔的習慣,始能順利完成報告撰寫,順利通過認證。

總結

這是個教育產業少子女化、多元化的時代,教育部已將評鑑和經費資源分配脫節,大學將更為自主。近年已有大學被列為專案輔導,甚至退場;可預期的是,問題將持續,大學之間的競爭賽局將會更為激烈;自我精進作為不積極,形象、招生不佳的學校將先嚐到苦果。

ACCBE提供商管教育公開的品質保證,幫助學院系所透過專業獨立的認證機制,持續提升商管教育專業的品質,以持續改善的精神達到教學品保的成果,建立產業界對各大學商管專業教育的信任。這些年來,由通過認證學院系所的招生情況也驗證了「ACCBE有利於學校形象的提升,建立良好口碑,提高學生註冊率」的說法。

當然,在認證過程中,最重要的關鍵還是學院系所的全體成員是否願意作出一定的貢獻。學院系所成員需形成共識,建立不斷自我精進、持續檢討、能有效提出改善對策、落實品保運作機制的決心,如此,不但能獲得通過認證的榮譽更可持續為學生們打造亮麗的未來。