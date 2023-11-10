昏暗器材室化身韻律教室獲國際設計獎 王惠美今與學童共舞

彰化縣湖東國小獲教育部學美美學計畫補助，加上縣政府投入經費，改造活動中心體育器材室和川堂，整體結構注入美學意象，榮獲日本國際設計大賽優良設計獎，成功案例被縣政府納入承辦2025台灣設計展的城市治理一環。

溪湖鎮湖東國小今天開放美域美學、學美美學的空間，縣長王惠美、溪湖鎮長何炳樺、溪湖鎮代會主席陳孟宏、立法委員謝衣鳯服務部主任邱景豐等首長和地方士紳參觀，設計師張哲毓解說湖東國小「光棚計畫」空間美學設計概念，教育部補助160萬元、縣府90萬元、上田鋁業66萬元，用大片玻璃窗取代傳統鋁門窗和矮牆，用特殊直立式百葉窗，既可輔助窗簾遮光效果又能創造光影與風氣流動。

王惠美表示，縣政府「美域．美學」計畫一連推動3年，已應用在建縣300彰化博覽會，廣受好評，彰化縣將承辦2025台灣設計展，縣府團隊已陸續前往嘉義市和新北市參訪取經，希望設計思維融入城市治理，讓美域美學不只在校園呈現，創造良好學習環境氛圍，也能落實在日常生活，號召民眾、社區參與，表現出彰化特有的氣質。

湖東校長王麗惠說，湖東去年獲教育部、縣府和上田鋁業共同補助270萬元，由台灣設計研究院遴選專業設計團隊由內而外改造原本陰暗的空間，韻律教室到川堂的空間場域發揮多元功能，韻律教室既可作為藝廊、美術作品策展空間，校門口川堂可以作為閱讀場地。