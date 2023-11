高教評鑑中心2023年國際研討會圓滿落幕

【文.方怡文/高教評鑑中心專員】

財團法人高等教育評鑑中心基金會於今(2023)年10月19日假國家教育研究院臺北院區10樓國際會議廳舉辦「2023年國際研討會」,主題為「學生參與高等教育品質保證之現況與展望」(The Present and Future of Student Engagement in Higher Education Quality Assurance)。本屆研討會跨國邀請到挪威奧斯陸大學(University of Oslo)教育長Bjørn Stensaker教授、澳洲國際觀光與餐旅管理教育卓越中心(The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education, THE-ICE)執行長Craig Thompson、蒙古國家教育認可委員會(Mongolian National Council for Education Accreditation, MNCEA)研究與發展處主任Basbayar Batmunkh發表演說;另邀請到國立政治大學教育學系侯永琪教授與國立中正大學教育學研究所詹盛如特聘教授兼學務長蒞臨現場共襄盛舉。

透過國內外專家學者所發表的2場專題演講(Keynote Speech)、1場專題座談(Panel Session)與最後的綜合論壇(Forum),探討學生參與高教品質保證之現況與挑戰。本屆國際研討會共計有117人次參與,從不同國家文化的角度深入探究,進行交流對話,激盪可行性作法的不同觀點。

學生參與高教品保之適妥性

研討會上午第一場主講人Stensaker教授以錄影方式進行發表,分享主題為「品質保證中的學生參與:原則與實踐」(Student Involvement in Quality Assurance: Principles and Practices)。Stensaker教授從五個面向進行探討,包括學生參與品質保證的主要論點、學生在品質保證中可擔任的角色、學生參與的關鍵難題、歐洲的案例及學生參與品保的附加價值。

第二場主講人侯永琪教授分享了「從亞洲品質保證的角度看高等教育外部品質保證中『學生參與』的合法性之爭辯──政策背景是否重要?」(The battle for legitimacy of “student involvement” in external quality assurance of higher education from Asian QA perspectives - Does policy contextualization matter?)。侯永琪教授進一步探討學生參與高等教育內部品保及外部品保之不同模組,並以亞洲國家發展學生參與高教外部品保之可能性舉例,分享國際高等教育品質保證機構網絡(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE)新推出之ISG(International Standards and Guidelines)指標對於學生參與之重視。

透過實務經驗分享 以期發展完整之學生參與機制

研討會下午第一場為專題討論,由Thompson執行長擔任主持人,由詹盛如教授、Batmunkh主任共同就「學生參與於高教品保治理之政策與實務:社會支持機制與學生參與高教品保之培訓」議題進行交流,針對學生參與高教品保之遴選與培訓展開對談。Batmunkh主任分享蒙古從開始推動學生參與到完整發展其機制之過程,參與品保活動之蒙古學生代表主要由大專院校提名,以大二、大三學生為主要對象群。經線上測驗遴選後,方得進入培訓階段。

最終場之綜合論壇則以線上實體混合方式進行,身處挪威的Stensaker教授透過視訊與研討會現場的侯永琪教授、Thompson執行長、Batmunkh主任、詹盛如教授展開了熱烈且精彩的交流對話。

最後,侯永琪教授為本次研討會進行總結,品保機構在推動學生參與品保活動上扮演著至關重要的角色,不論學生參與外部品保或內部品保,品保機構和大專院校間應緊密溝通合作。學生參與已為國際品保發展不可避免之趨勢,惟以亞洲角度而言,在推動學生參與時應考量自身文化、政策等因素。臺灣在推動學生參與可學習各國實務經驗,從各層面逐步強化學生參與之適當性,並將學生反饋之意見整合於品保機制及標準中。