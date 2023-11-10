善用傳播學 魏明光成餐飲大王
政治大學校友魏明光新聞系畢業後赴美深造，近期欲捐贈一千萬美元、約台幣三點二億元給政大，研擬辦理傑出新聞傳播獎。魏明光雖畢業自新聞科系，卻在餐飲圈嶄露頭角，在於靠著傳播心法，相信懂門道者，拉看熱鬧的人，在美國華人餐飲圈耕耘出一片天。
近八旬的魏明光出身自新竹寶山，後就讀於政大新聞系，政大前校長鄭瑞城回想，魏明光當年在新聞系非常活躍，不僅參加救國團、系上啦啦隊，且表現優異，四年內獲得將近十個不同的獎學金，非常厲害。
優異的在校成績，奠定魏明光赴美深造基礎，但他為了繳納高額學費，就讀密蘇里大學時於中餐館打工，暑期更到當年中外馳名的「皇后」餐廳工作。由於皇后餐廳冠蓋雲集，魏明光從中習得中餐廳經營心得，一九七二年於密蘇里大學學成後，先投身律師事務所工作，之後則轉戰賓州費城經營餐館和房地產事業。
魏明光一九九一年於費城開設中餐館陽明軒，融合亞洲地區烹飪技法和西方香料，於美國市場迅速竄紅，成為美國中餐館一方之霸。
陽明軒曾於二○一一年，被評為全美中餐館「百佳全優名店」第一名，他也曾獲選美中餐業十二位最具影響力人物，更是近年舉辦僑宴、僑胞聚會等聚集地。
魏明光商業觸角橫跨餐飲業和商業，仍心繫新聞初衷，充分運用傳播所學，並深知傳播與行銷的重要，以各種話題讓中餐廳靠著口碑進入主流社會。他曾表示，關鍵在於靠「懂吃的顧客」口耳相傳，帶還不會品嘗中餐的顧客進場，懂門道的拉看熱鬧的，市場才能做大。
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