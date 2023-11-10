將赴縣府抗議 金門狼師性騷裁決逆轉 家長怒

金門4月某國中陳姓代課老師以強迫或半強迫方式，要求熱舞社女學生不穿內褲拍攝性感照，受害者近30人，學校原本裁處陳師終身不得當兼任、代理及代課教師，並通報不適任教育人員資料庫，陳師提申覆成功，僅遭小懲，改為僅4年不得當教師。家長不滿裁處逆轉，不排除到縣府抗議。

該校性平會成立調查小組6月完成事實認定及調查報告，但陳師不服提起申覆，上月24日完成調查報告，認定性騷擾成立，僅對該師進行終止聘約，4年不得聘任為兼任、代課及代理教師處置。

調查小組指出，陳師要求學生換穿清涼衣物情節已造成學生人格尊嚴的不利影響與學習上干擾，有終止聘約必要，且4年不得聘任為兼任、代課及代理教師。

不少家長都相當氣憤，表示將串連其他受害學生家屬到學校跟縣府去抗議，不能讓狼師再害人。有家長說，質疑老師有戀童癖，只限制4年不得教書，恐再禍害其他學生。

金門教育處長孫麗琪表示，學校已將該案性平會會議紀錄函報教育處，將依法召開縣層級性別平等教育委員會，嚴加審核校方調查程序及懲處措施是否符合法規規定；另該師終止聘約，會請學校到教育部不適任教育人員資料庫通報。