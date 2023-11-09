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北投擁45處有形文化資產 史哲：只要台北市投入 文化部就支持

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
北投中心新村目前已修復並進行展示的空間，呈現舊時眷村記憶。圖／文化部提供
北投中心新村目前已修復並進行展示的空間，呈現舊時眷村記憶。圖／文化部提供

立法院教育及文化委員會今日走訪北投穀倉、北投中心新村、北投溫泉博物館及北投文物館等文化資產。文化部長史哲表示，北投擁有45處有形文化資產，對於北投文資修復及再利用，「只要台北市願意繼續投入，文化部一定大力支持」。

文化部表示，2024-2029年歷史五期計畫獲行政院核定159.44億元，創各期最高，文資局已完成首批審查核定補助357案，補助36.9億元，創歷年補助經費之最。其中，台北市含國公有文化資產共提報申請18案，獲核定補助17案，文化部補助1.7億元。

此外，文化部近年以前瞻基礎建設「再造歷史現場」計畫補助台北市1.7億元，「歷史四期」補助2.6億元，總計投入補助台北市文化資產保存修復經費共約6億元。

「北投穀倉」於1937年興建完成，為台北市目前僅存的穀倉建築，日治中期以後水利設施改良及推廣種植蓬萊米，臺灣稻米產量大增，日本政府於1920年代後陸續頒布農業倉庫法、米穀統制法等措施獎勵廣設農業倉庫，促使產業組合的農倉數量快速成長，北投穀倉即是在此背景下興建完成。2000年經台北市政府指定為市定古蹟，目前正進行修復再利用計畫，規劃作為稻米碾製作業、生產、運銷的產業歷史櫥窗。

文化部指出，2016年核定補助1.4億元支持台北市再造歷史現場「療、浴、北投－生活環境博物園區」計畫，已於今年7月底執行完畢。其中「北投中心新村聚落修復暨再利用第二期工程」，文化部補助1.1億元，完成70戶眷舍修繕，此案因實踐北投地方特色及眷村精神，獲2023國家卓越建設獎「最佳環境文化類金質獎」。

「北投中心新村」在日治時期為「陸軍衛戍醫院北投轉地療養所」，戰後改設為國軍醫院，擁有全台唯一的眷村溫泉公共浴室，建築類型集合日遺眷舍、婦聯會興建與軍眷自建眷舍等於一地，形成獨特的聚落樣貌，於2011年登錄為聚落建築群，2012年經國防部選定為全台13處「眷村文化保存區」之一，是台北市少數僅存規模完整，更是全台唯一擁有溫泉資源與醫療特色的眷村。

「北投穀倉」於1937年興建完成，為台北市目前僅存的穀倉建築。圖／文化部提供
「北投穀倉」於1937年興建完成，為台北市目前僅存的穀倉建築。圖／文化部提供

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北投 北市 文化資產

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