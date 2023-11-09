「功課媽媽教的」優等生一句話老師反應超震驚 母親不爽了：有什麼問題嗎？
現代社會雖然越來越進步，但在性別觀念上，或許還是有一部分的人，對男女抱有著一定的偏見，例如刻板印象中就有男性比較擅長理科，女性文科比較好的想法。近來日本一位網友，就碰到這樣的爭議狀況。
根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本twitter網友「yousaien」近來分享，表示小孩最近被老師問說「為什麼你的功課那麼好」，小孩子回答「因為在家媽媽都有教我」。結果這個答案讓老師非常驚訝「不是爸爸，居然是媽媽教的」，還說偶爾會碰到教小孩理科的父親，但母親教的例子則完全沒有聽過。
這位老師還不死心，進一步追問「你媽媽是不是大學理科畢業的呢」，結果其實只有高中學歷而已。老師又問「那你媽媽是不是學校或補習班的老師呢」，依然遭到否定，讓老師感到難以理解。這位媽媽網友則覺得非常不滿，覺得老師對於性別帶有某種成見，由她來教小孩，到底有什麼好奇怪的。
なんでそんなに勉強出来るの？って先生が聞くから『家でお母さんに教わりながら学んでます』って答えたら『え、お母さん！？お父さんじゃなくて！？』と驚かれたとか。理由を聞くと『だってお父さんで理系科目を教える人たまに居るけどお母さんは聞いた事ないし普通教えないでしょ？』だって。何それ。— ゆうsaien (@yousaien) October 31, 2023
其他網友也紛紛表示「老舊的偏見真噁心」、「這人是沒看過教理科的女老師嗎」、「這老師有問題嗎」、「我媽就是數學老師，頭腦超好，一堆我不會的東西她都會」、「我在上國中之前都是爸媽一起教，上了國中後是給姐姐教」、「我家文理都是我在教，老公理科比較強，但我比較懂怎麼教學（笑）」。
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