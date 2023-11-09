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「功課媽媽教的」優等生一句話老師反應超震驚 母親不爽了：有什麼問題嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本教師不相信孩子的好成績是媽媽教的，一直再三逼問。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本教師不相信孩子的好成績是媽媽教的，一直再三逼問。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代社會雖然越來越進步，但在性別觀念上，或許還是有一部分的人，對男女抱有著一定的偏見，例如刻板印象中就有男性比較擅長理科，女性文科比較好的想法。近來日本一位網友，就碰到這樣的爭議狀況。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本twitter網友「yousaien」近來分享，表示小孩最近被老師問說「為什麼你的功課那麼好」，小孩子回答「因為在家媽媽都有教我」。結果這個答案讓老師非常驚訝「不是爸爸，居然是媽媽教的」，還說偶爾會碰到教小孩理科的父親，但母親教的例子則完全沒有聽過。

這位老師還不死心，進一步追問「你媽媽是不是大學理科畢業的呢」，結果其實只有高中學歷而已。老師又問「那你媽媽是不是學校或補習班的老師呢」，依然遭到否定，讓老師感到難以理解。這位媽媽網友則覺得非常不滿，覺得老師對於性別帶有某種成見，由她來教小孩，到底有什麼好奇怪的。

其他網友也紛紛表示「老舊的偏見真噁心」、「這人是沒看過教理科的女老師嗎」、「這老師有問題嗎」、「我媽就是數學老師，頭腦超好，一堆我不會的東西她都會」、「我在上國中之前都是爸媽一起教，上了國中後是給姐姐教」、「我家文理都是我在教，老公理科比較強，但我比較懂怎麼教學（笑）」。

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