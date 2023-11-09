教育部核定大葉大學校長 教團憂操守有疑慮令人遺憾

大葉大學去年12月自前任校長顏鴻森請辭後，校長遴選便難產數個月。但近日教育部方核定方文昌接任大葉大學擔任新校長，任期將至115年7月30日。但私校工會不滿，批教育部竟讓有學術操守瑕疵者擔任校長，令人遺憾。

教育部於本月8日行文大葉大學，核准法人聘任方文昌為大葉大學新任校長，任期至115年7月30日止。

但私校工會不滿，指大葉大學遲遲無法選出新校長，遴選過程充滿爭議，尤其董事會決定的人選曾涉入辦理掠奪性刊物及研討會，品格操守有疑慮，校内教師連署反對，私校工會也發文要求教育部不予核定。

教育部長潘文忠曾於立委質詢時回應，稱會派代理校長。但私校工會指出，教育部竟還是不顧民意反對，部長也違反承諾，核定讓學術操守有瑕疵的人選擔任校長，此舉令人感到遺憾，恐怕加劇校內紛爭，讓大葉大學發展出現隱憂。

私校工會表示，如今教育部既已核定新校長，若外界認有失職可向監察院陳情，目前只能期待校長能放下身段、積極主動與教職員及學生溝通，用行動及善意平息各方疑慮、安定人心，而董事會也必須以大局為重，放下個人恩怨，與校長合作好好治理學校，否則禍起蕭牆，恐怕大葉大學有退場危機。