自造者時代來了！「師大小大師」創客動手做，啟發台灣新世代核心競爭力

圖／臺師大進修推廣學院提供

時代社會變遷快速，現代孩子光是懂知識、會思考已經不夠，近年「創客」、「Maker」、「自造者」成為教育界熱搜關鍵字，更預告從「想」到「做」、從思考到實踐面的展現，是未來新世代的核心競爭力。臺師大進修推廣學院「師大小大師」於2024年1月22日起推出各式寒假營隊，讓孩子透過體驗教育，培養「樂於分享、動手實踐、開放創新」的創客精神。

圖／臺師大進修推廣學院提供

當傳統紙藝遇上文化、生態、科學，將迸發出什麼樣的火花？全新開設的「紙藝小學堂—紙創意．動手玩」，由走訪世界各地展演的「洪新富研究室」教學團隊領軍，帶領學生觀察大自然現象，創作有趣生動的「生態紙玩」，並運用科學原理，如：彈力、慣性等，創作出能互動的「科學紙玩」，結合數學遊戲挑戰元素，創作「立體魔法書」，且藉由「紙雕燈籠」、「立體卡片」，讓學生發揮創意，同時感受文化之美。

「小小日本茶道師」透過日本茶道細膩的環節，帶領孩子學習人文之美，在高速變動的時代中，培養孩子能「靜下來做一件事」的專注力，並學習從心出發，真切地款待客人，以及奉茶給家人，透過環境氛圍、美學薰陶、靜謐茶道，培養專心、同理心、美感與感知能力，是寒假中最與眾不同的生活體驗。

「賽恩斯的奇幻旅程—生活小創客」以自然科學理化為基礎，帶領孩子自造「電路風車」、「會動的音樂盒」、「綠能造屋」、「升降停車場」、「紙飛機發射器」......等，藉由動手做的過程，點燃孩子對科學的熱情與興趣，培養主動學習的習慣，進階發展出更多創意及解決問題的能力，更累積孩子的自信。全新推出的「智高積木—侏儸紀世界」、「智高積木—綠能科技：太陽能動力機械」，帶領孩子運用積木零件打造自己的創意世界，各式多元組合，更增添動手做與學習的樂趣！

除了各式實用又好玩的創客營隊，2024「師大小大師」還有「主題式美國生活營」、「程式設計小大師—Scratch基礎班」、「麥塊冒險王」、「iPad插畫小大師」、「忍者學校」、「寶貝球卡牌之旅」、「小小攝影師—光與影那點事」、「YouTuber影像創作營」、「科幻魔術營」……等，讓孩子玩得有意義，寒假過得精采又充實！

現在就來了解 >> https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=F