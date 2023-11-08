青少年看待網紅Joeman吸毒的五個思維 教師：新世代價值觀慢性中毒
網紅Joeman和蕾菈夫婦被抓到吸大麻，實驗教育老師趙逸帆說，其實這對青少年、網路原生代有非常深遠的影響，他列出了五個思維值得社會警惕，到底青少年看待網紅吸毒抱持著怎樣的價值觀與態度。
一、網紅不是神，他也會犯錯！道歉就好！
網紅常將「犯錯合理化」，只要出面道歉、分享心路歷程，這一切的錯誤彷彿都是可以的，甚至吸毒後比原先更紅！趙逸帆認為，犯錯就該承受後果，自我負責態度是從小要培養給孩子的。
二、他可以吸毒，為什麼我們不行？
除了家長、同儕，網紅也是孩子們的學習榜樣，因此他們的「身教」正在影響孩子，所以真的要留意孩子在追的網紅是誰，並做出適當的引導（但非論斷）！
三、雖然他吸毒，可是他能力很好啊！
事件爆發後，有許多青少年留言覺得網紅們「能力好」可以將功贖罪。趙逸帆說，這樣的思維背後說明孩子常把能力和品格混為一談，就很像，「我只要考的好，作弊一下還好吧？」他奉勸親師們，「下個世代，成就和品性是我們要共同重視的！」
四、為什麼這麼嚴格，又沒有殺人放火？
「衝撞規範」是青少年常有的行為，背後代表叛逆、對抗性格，成長歷程上並無大礙，但第一線網紅衝撞的是法律、道德的底線時便令人擔憂，所有規規範模糊化，最終沒有黑白，只有灰色空間，真的要留意孩子「同溫層」是怎樣的價值觀，有沒有踩著底線？這是親師可以努力的！
五、有吸毒才能有創意，我們也來試試看！
當吸毒成為一種信仰，這才是真的可怕，趙逸帆說他不只聽過一個青少年說過「吸毒後很有創意！」在青少年眼裡，吸毒不是對與錯，只是一種選擇，「我們真的太小看價值觀的影響了！」所以，從小就應跟孩子聊聊毒品和犯罪的議題，不要讓模糊、錯謬的價值觀太早充斥孩子的心。
趙逸帆也表示，網紅圈還是有很多認真努力產出好內容的人，新世代網路教養不是用批評，因為那是孩子的偶像，激烈爭論可能會有損親子關係，不妨有空陪孩子聊聊這些重要議題。
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