全教產控南市國中公布校排 憂造成學生惡性競爭
現行法規要求中小學不得呈現個別學生在班級和學校的排名，但全國教育產業總工會指控台南市復興國中無視規定，將學生的校排印在獎狀上。全教產理事長林碩杰認為，公布排名容易造成惡性競爭、分分必較，呼籲教育部落實規定懲處違規校長。
林碩杰指出，「國民小學及國民中學學生成績評量準則」第10條第2項規定：「學校得公告說明學生分數之分布情形。但不得公開呈現個別學生在班級及學校排名。」教育部並發函各縣市政府，調查轄下學校公布學生成績排名的情形，並嚴禁學校再發生類似情事。
學校不得公布排名的辦理情形，已列入教育部統合視導地方教育事務及各縣市督學視導的重點項目。但林碩杰表示，台南市復興國中無視規定，公布校排並印在獎狀上，明顯故意違法，「不是台南市政府執法不嚴，不然就是台南市復興國中在挑戰教育部的底線。」
林碩杰認為，學校公布班排或校排容易造成惡性競爭，「分分必較、過度注重排名」傷害學生的學習興趣及動機，影響學生身心健全發展。為讓每位學生發展多元智能，避免以學科成績作為評斷學生學習狀況的唯一標準，全教產呼籲教育部應落實法規，行政懲處違反規定的學校校長，以避免守法的學校被部分家長誤解，形成「劣幣驅逐良幣」的情形。
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