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用樂高拼出百年寺廟 師鐸獎得主帶學生看台灣建築之美

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
樂高拼出的微型集應廟大門與廟埕空間，還有舞獅慶典與小吃攤。圖／教育部提供
樂高拼出的微型集應廟大門與廟埕空間，還有舞獅慶典與小吃攤。圖／教育部提供

台北市萬芳高中歷史老師黃小萍是112年師鐸獎得主，她透過自己設計的社會領域課程，讓學生看見台灣建築之美，並以二手樂高積木，一一克服困難，與學生親手打造出一座獨特的「景美集應廟」。

萬芳高中師生以公益活動募集而來的二手樂高積木，在疫情期間拼砌出景美市定古蹟百年集應廟，最後把成品捐給廟方。帶領同學完成任務的黃小萍，以自己設計的社會領域教學模組「創遊學：創課＋遊戲＋共學」，活化歷史教科書內容、成為會動的建築歷史課。

這座「樂高寺廟」使用的積木都是黃小萍帶著學生舉辦公益活動，用互換、交換的方式募集到的二手樂高積木，有的是小朋友從《冰雪奇緣》艾莎的城堡上拆下來的，有的是阿嬤捐出孫子童年的玩具，這位阿嬤的孫子現在已經去美國了，他表示：「捐給你們，以後到廟裡拜拜，就好像見到孫子。」

「人們總覺得外國的月亮比較圓」黃小萍說：「而台灣的廟宇建築、日式建築，甚至荷西時期留下來的建築，大家卻沒有用深入的眼睛去發現美感」，因此他在課程中讓孩子能從歷史建築，找到台灣歷史發展軸線中相應的位置，看見旅人口中傳誦的台灣建築之美。

黃小萍推動課程時也遇到不少困難，像是因為募不到積木而被迫暫停，或是沒有固定的教室，後來他向教育部申請經費，最終把39年歷史的會議室改成繽紛多彩的「積地」，得以存放同學們的積木作品。

教育部指出，黃小萍透過課程讓孩子重新看待自己的家鄉、重新認識自己，「我們要從永續的角度來看待文化資產的保存，找到自己從何而來，如果每個孩子都能有這樣的認知，能保護好自己的家鄉，我相信，百年以後，處處都是文化資產。」

黃小萍（右二）與學生用積木參加青銀共創文化市集。圖／教育部提供
黃小萍（右二）與學生用積木參加青銀共創文化市集。圖／教育部提供

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歷史建築 樂高 文化資產

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