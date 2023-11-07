用樂高拼出百年寺廟 師鐸獎得主帶學生看台灣建築之美
台北市萬芳高中歷史老師黃小萍是112年師鐸獎得主，她透過自己設計的社會領域課程，讓學生看見台灣建築之美，並以二手樂高積木，一一克服困難，與學生親手打造出一座獨特的「景美集應廟」。
萬芳高中師生以公益活動募集而來的二手樂高積木，在疫情期間拼砌出景美市定古蹟百年集應廟，最後把成品捐給廟方。帶領同學完成任務的黃小萍，以自己設計的社會領域教學模組「創遊學：創課＋遊戲＋共學」，活化歷史教科書內容、成為會動的建築歷史課。
這座「樂高寺廟」使用的積木都是黃小萍帶著學生舉辦公益活動，用互換、交換的方式募集到的二手樂高積木，有的是小朋友從《冰雪奇緣》艾莎的城堡上拆下來的，有的是阿嬤捐出孫子童年的玩具，這位阿嬤的孫子現在已經去美國了，他表示：「捐給你們，以後到廟裡拜拜，就好像見到孫子。」
「人們總覺得外國的月亮比較圓」黃小萍說：「而台灣的廟宇建築、日式建築，甚至荷西時期留下來的建築，大家卻沒有用深入的眼睛去發現美感」，因此他在課程中讓孩子能從歷史建築，找到台灣歷史發展軸線中相應的位置，看見旅人口中傳誦的台灣建築之美。
黃小萍推動課程時也遇到不少困難，像是因為募不到積木而被迫暫停，或是沒有固定的教室，後來他向教育部申請經費，最終把39年歷史的會議室改成繽紛多彩的「積地」，得以存放同學們的積木作品。
教育部指出，黃小萍透過課程讓孩子重新看待自己的家鄉、重新認識自己，「我們要從永續的角度來看待文化資產的保存，找到自己從何而來，如果每個孩子都能有這樣的認知，能保護好自己的家鄉，我相信，百年以後，處處都是文化資產。」
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言