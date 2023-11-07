從建中讀到博士卻自認「輸在起跑點」 呂秋遠給家長10建議：幹嘛逼死小孩？
「怕孩子輸在起跑點」是不少家長在面對孩子升學時，相當苦惱的課題之一。律師呂秋遠在臉書有感而發，談到自己一路從建中、政大、台大到讀碩博的心路歷程，家中經濟狀況和父母面對小孩學習的心態，讓他不曾認為自己「贏在起跑點」，同時也給予現代父母10點教育建議。
呂秋遠分享，自己的爸爸、媽媽學歷分別是高職、小學畢業，爸爸作為一名普通工人在國營企業上班，媽媽則是家務管理者。談及父母的教育方針，呂秋遠指出，自己從小學時代就喜歡看書，各種童話、民間故事，但因為沒錢，家裡不讓買書，就去租書店找瓊瑤、倪匡等小說來看；至於補習就更不用想，由於家裡是偏窮困的中產階級，沒有餘力讓自己去學各種才藝、補習。
「爸媽不知道怎麼幫我，也沒能力幫我」，在漁村小學拿前幾名輕而易舉，但要掉到五名以外也很簡單，全科滿分才有機會在第一名。呂秋遠表示，爸爸經常用冷峻的眼神逼迫，要自己拿獎狀回家；他不重視起跑點，卻希望小孩一飛沖天、一鳴驚人，反正爸爸很有自信，「但不知道哪來的自信」，似乎只要逼迫孩子，孩子就會變成學校的狀元。
呂秋遠坦言，從小學開始到國中結束都很痛苦，因為必須要滿足爸爸的期望，即便後來進了建中、政大、台大，拿了幾個碩士、一個博士，自己始終不認為是因為爸媽在小學時期就認真栽培，讓自己贏在起跑點上，才會一路讀到碩博士、考上律師，「那是因為我喜歡我正在做的事情，而不是因為小時候他們讓我沒有輸在起跑點上」。
呂秋遠認為，事實上父子倆都是因為「運氣好」——爸爸運氣好，他的兒子沒有因為壓力而逃跑；兒子也運氣好，僥倖做了自己喜歡做的事情，如此而已。
對此，呂秋遠也以過來人的身份，給各位緊張的家長十點建議：
1.請陪伴孩子找出他的興趣，而不是幫他準備各式各樣的安親班、補習班。不是每個人都適合唸書，也不是只有唸書才能賺錢。
2.他喜歡看書，就陪他去圖書館；他喜歡自然科學，就陪他去戶外；他喜歡機器，就陪他去玩模型；他喜歡運動，就陪他去打球。
3.小學的成績，對於他一輩子的人生來說，微不足道，即使智商157，也是一樣。
4.生命會自己找到出路，我在三十歲之前，根本不覺得自己會去當律師，但後來就是了。
5.找出小孩的興趣，比起安排一堆課程要重要多了。沒有興趣的東西，就算逼孩子去學，也是沒用的。重點是，到底是我們以為學了這些就會飛黃騰達，還是真的可以讓孩子變得更好？
6.不要再管孩子的名次了，往後孩子的競爭力，不在於他的小學名次，而在於他知道自己喜歡什麼。不然，有天他發現自己不能名列前茅的時候，就會覺得自己一無是處。
7.在人生裡，成績與分數是一種水到渠成的概念。沒有興趣，就不會有成績。如果逼迫孩子往前跑，但是他跑到一半就中暑休克，你會寧願孩子從來沒有參加比賽過。
8.請想想，不要讓孩子輸在起跑點上，是為了自己的面子，還是為了自己的孩子？
9.對自己小孩的要求，應該只是：不要傷害別人、不要傷害自己、要以同理心對其他人，這樣就好。
10.講起跑點？家長就是起跑點啦！自己都沒這麼厲害了，幹嘛要逼死小孩呢？
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