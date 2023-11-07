臺大「破框思考與問題解決」課程，由前麥肯錫高管孫憶明教授講授
您是否想要成為一名卓越的策略思考者和問題解決專家？臺大進修推廣學院特邀臺大創新設計學院領導學程的孫憶明老師開設【破框思考與問題解決】課程，協助職場各階層專業人士挑戰常規，拓展思維，提升策略思考能力，並發掘無限的創新潛力，進而解決問題、突破自我。提早報名繳費可享優惠，相關資訊可至【臺大推廣教育網】查詢，或致電02-23620502洽詢。
無論是企業主、擔任管理職務，或是正在尋求提升自己職業生涯的專業人士，該課程將帶您走進策略思考的世界，掌握成為一位優秀問題解決者和事業發展者所需的進階技能。修讀該課程，您將獲得卓越的策略思考能力，有助於在複雜環境中做出明智決策；優秀的問題解決技能，可以更有信心地應對各種挑戰和機會；更認識自己的職業生涯發展方向，並能制定有效的個人發展計畫；更有能力領導一個團隊，發展更成功，能產生更大價值的事業。
該課程由臺大創新設計學院領導學程孫憶明老師親授，孫老師曾擔任麥肯錫公司資深顧問，以及如微軟、鴻海等國際級企業主管，具多年企業管理和顧問經驗，專長領域為組織領導、策略思考、產品創新與行銷等。該課程設計包含策略思考和分析工具如SWOT、PESTEL、五力模型等，以及創意思考工具如SCAMPER、類比聯想、思考帽等；問題分析則有問題樹、捷思法、魚骨圖、數據分析、場景分析、博奕理論等工具介紹與練習；有助學員解決問題化危機為轉機，從問題中發現機會，為個人與企業創造無限價值！
臺大進修推廣學院指出，無論您來自哪個行業，只要對「破框思考與問題解決」課程有興趣者，都歡迎立即報名參加「破框思考與問題解決」課程，開啟您的創新之旅。臺大進修推廣學院開辦的【破框思考與問題解決】課程於112年11月30日前報名繳費可享早鳥優惠價，課程將於112年12月21日每周四晚間開始上課；歡迎對於個人與職場能力提升有興趣者報名參加！想進一步瞭解本課程，歡迎上【臺大推廣教育網】查詢，或致電02-23620502洽詢。
【破框思考與問題解決】https://reurl.cc/dmv5ek【臺大推廣教育網】https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw
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