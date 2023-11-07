熱氣球變大原因「正確答案」家長不解 高中：國小題目籠統
熱氣球膨脹是什麼原理？彰化縣一所國小自然與生活科技第一次評量，是非題問火以幅射能的方式傳熱，讓熱氣球內部空氣膨脹和變大。小朋友畫叉被扣分，家長在朋友群組求問正確答案，高中自然科老師解答「熱對流」讓熱氣球膨脹而升空。
彰化縣某國小自然與生活科技是非題，題目是「熱氣球加熱內部空氣，使之膨脹變大，主因為點火後，火以幅射的方式傳熱，讓熱氣球內部空氣受熱膨脹，使熱氣球變大。」小朋友打叉，考卷發下來，正確答案是圈。
家長感到困惑，在朋友群組提出個人見解，認為是熱對流讓熱氣球內部空氣膨脹，但朋友回答「火以幅射傳熱沒錯」，使熱氣球升空是因火焰產生熱幅射，使空氣分子以對流散播熱，創造了對流運動，使熱氣球內部空氣膨脹，提供升空能量。
家長仍不解，向另一個群組的朋友求問解答。國立溪湖高中今天表示，點火讓熱氣球內部壓力大於外界大氣壓力，熱氣球內部空氣向外排出，直到與外界壓力達到平衡，雖是火焰的熱幅射加熱氣球內部空間，但空間之間對流運動使氣球膨脹；國小題目有時籠統，要看題目問什麼，不過空氣之間以對流為主。
彰化縣政府教育處說，學校應教授正確知識，教師命題後應給同科教師審題，家長對題目答案有疑義可找教師討論，答案若不正確，教師應告訴學生正確知識。
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