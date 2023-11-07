原客跨校體驗陶藝共美 吉東與巴楠花交流增學童競爭力

高雄美濃區的客家人文實驗學校吉東國小及杉林區的原住民實驗學校巴楠花部落國中小學合作，以陶藝及雙語元素融入為主題，辦理「布客思藝」姊妺校交流活動。客委會主任委員楊瑞霞希望小朋友在交流過程中開拓多元文化的視野與雙語使用的自信，讓原民與客家的孩子在未來全球化的潮流中更具競爭力。

高雄市客委會爭取國家發展委員會活動融入雙語元素合作辦理計畫的支持，與杉林區巴楠花部落中小學及美濃區吉東國小共同辦理「布客思藝」交流活動，昨天舉行年終祭與開窯典禮。高市客委會楊瑞霞主委、原民會陳幸雄副主委、市議員陳幸富議員、美濃區長謝鶴琳、杉林區長蕭見益等人聯袂出席觀禮。

楊瑞霞表示，美濃、杉林地區的學校推動客語沉浸式教學多年，在雙語轉換的基礎上，開始加入英語及族群交流。一種知識、4種以上語言的轉換，提升使用母語自信的同時進一步幫助學生理解，也可以加深記憶學習，並接軌國際語言學習趨勢。

吉東與巴楠花兩校共同聘請布農族的李文廣老師與客籍的蕭克昌老師，自10月4日起進行陶藝創作教學，巴楠花部落中小學以「客家元素」進行創作，吉東國小則以「原住民族元素」來創作，並在10月31日進行排窯坑燒。