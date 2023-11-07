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大專住宿納租金補貼 最快下學期上路
中央擴大租金補貼在七月上路後，出現校內住宿生是否適用補助的問題，教育部高教司長朱俊彰昨天在立法院教育及文化委員會說明，經與內政部跨部會協調，目前規畫大專校院住宿生每月補助一二◯◯元至一五◯◯元，每月補貼額度不會比照校外住宿，但經濟弱勢學生乘以一點四倍，希望能在明年二月份的新學期開始實施。
立委吳思瑤昨指出，中央擴大租金補貼開放申請後，出現校內住宿學生是否適用的問題，她呼籲教育部應與內政部啟動跨部會協調，協助學生請領補貼。
朱俊彰說明，內政部已初步同意協助支應，國內大學約有廿六萬名住宿生，將以學期為單位，依學生實際住宿月數補助；校內宿舍費補貼所需經費預估每年廿七點五億元，教育部會爭取由內政部住宅基金協助支應。他強調，目前規畫採定額方式，依各校收費及房型，每月補助一二◯◯元至一五◯◯元，並由學校協助造冊請領。希望在二月份上路。
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