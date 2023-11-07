康橋學子攜手挑戰合歡西峰：一場淬煉自我的蛻變之旅

康橋國際學校8年級學生自10月29日起共分成7個梯次出發前往合歡群峰圓夢。 圖／康橋國際學校 提供

秋高氣爽的季節裡，康橋國際學校秀岡、新竹、林口三校區750餘名師生，於10月29日至11月10日期間，分七梯次勇攀合歡山五座百岳，完成「築夢康橋 圓夢合歡群峰」的菁英活動。這趟旅程不僅探索臺灣高山之美，更是自我體能和毅力的挑戰，讓參與師生都留下深刻印象，家長更是感動不已。

康橋國際學校將學習舞台從教室拓展到山間，培養學生對自然山林的敬愛，同時鍛鍊其責任感與行動力。該活動的核心主題是「蛻變」。學生們帶著改變的決心，以合歡山為挑戰自我的舞台，三天內攀越石門山、東峰、主峰、北峰以及西峰等五座海拔三千米以上的高峰。尤其第三天經北峰到西峰的路程，自凌晨四點出發，來回上下攀越十幾個山頭，行走超過14小時，對師生都是相當艱難的挑戰，不單是一場體能上的突破，更是一次心靈深處的自我對話和成長。

在璀璨星光與前行頭燈的交織輝映下，康橋國際學校的八年級學生們勇敢地征服了連綿。 圖／康橋國際學校 提供

秀岡校區徐文淞校長，身為首梯隊的領隊，他指出這趟旅程全面考驗學生的體力、毅力和團隊情感。新竹校區的楊美伶校長則對學生們的成長旅程表示祝福，認為這將成為他們人生中的一座重要里程碑。完成五座山峰的攀登後，校方特地在最後一天安排反思課程，在老師們的引領下，他們回顧了旅程中每一步的感受與收穫，並表達出對師長、同學和家長的感謝。參與的同學表示，這不是征服山嶽的旅程，而是通往自我實現的道路。

林口校區本次調整傳統的東峰行程，轉而與台灣千里步道協會合作，帶領學生們前往石門山參與步道修復，體現環保意識與公民責任。副校長李憶慈首次參與此活動，對學生們的堅持與成就給予高度的肯定。她強調這趟旅程超越學術，是對學生情感、智力與體質的全方位鍛煉。

康橋八年級生合歡頂上吶喊蛻變宣言。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校表示，「圓夢合歡群峰」是康橋四大菁英活動之一，透過登百岳、泳度日月潭和單車環台等挑戰，創造吃苦的環境，幫助學子們在知識、情感與體能上的均衡發展，展現了康橋的全人教育核心價值與教育理念，獲得家長們高度肯定。