技專校院學生10年減少15.7萬人 立委憂影響人才培育
技專校院學生人數10年下降4.88%，立委憂心少子女化及「重學術、輕技職」的觀念影響技職人才培育。對此，教育部將加強學生國中升高中階段的職涯認識、職場試探，112學年已經在台南市6所國中試辦企業參訪活動，未來將擴大辦理。
立法院教育及文化委員會今天審查113年度教育部預算案，立委張廖萬堅指出，我國技職教育擁有豐富的學研能量，但受到少子女化影響，技專校院學生人數從102學年至111學年，10年內減少15.7萬人、占比下降4.88％；高職學生人數減少22.4萬人，占比下降9.86％。張廖萬堅認為，要吸引學生就讀技職體系，應從國中升高中階段就開始強化，並期望高教司與國教署合作辦理。
立委張其祿也說，技職體系學生人數減少，除了受到少子女化的因素影響外，更反映社會上「重學術、輕技職」的觀念。張其祿憂心隨著113學年「公私立高中職全面免學費」即將實施，擴大高中職免學費範圍，可能加劇技職人才培育的衝擊。
教育部技職司長楊玉惠回應，技職人才的人數變化在少子女化的情況下更趨明顯，除技職教育已持續精進教學、優化設備以外，從2022年開始的「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」給予大量經費建置實作場域的設備，因應產業需求提升學生的技術能力。
楊玉惠也表示，國中升高中階段是學生進入技職體系的關鍵時期，因此學生的職涯認識、職場試探會從國中端就開始。今年在台南市的6所國中、3個產業有先試辦活動，把國中學生、老師、家長帶到企業參訪，了解工廠自動化的環境，共有1000多人參與，讓家長、老師在輔導學生升學時有更多的認識，扭轉既有想法，類似活動將從113學年開始在其他縣市擴大辦理。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言