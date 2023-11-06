技專校院學生10年減少15.7萬人 立委憂影響人才培育

技專校院學生人數10年下降4.88%，立委憂心少子女化及「重學術、輕技職」的觀念影響技職人才培育。對此，教育部將加強學生國中升高中階段的職涯認識、職場試探，112學年已經在台南市6所國中試辦企業參訪活動，未來將擴大辦理。

立法院教育及文化委員會今天審查113年度教育部預算案，立委張廖萬堅指出，我國技職教育擁有豐富的學研能量，但受到少子女化影響，技專校院學生人數從102學年至111學年，10年內減少15.7萬人、占比下降4.88％；高職學生人數減少22.4萬人，占比下降9.86％。張廖萬堅認為，要吸引學生就讀技職體系，應從國中升高中階段就開始強化，並期望高教司與國教署合作辦理。

立委張其祿也說，技職體系學生人數減少，除了受到少子女化的因素影響外，更反映社會上「重學術、輕技職」的觀念。張其祿憂心隨著113學年「公私立高中職全面免學費」即將實施，擴大高中職免學費範圍，可能加劇技職人才培育的衝擊。

教育部技職司長楊玉惠回應，技職人才的人數變化在少子女化的情況下更趨明顯，除技職教育已持續精進教學、優化設備以外，從2022年開始的「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」給予大量經費建置實作場域的設備，因應產業需求提升學生的技術能力。

楊玉惠也表示，國中升高中階段是學生進入技職體系的關鍵時期，因此學生的職涯認識、職場試探會從國中端就開始。今年在台南市的6所國中、3個產業有先試辦活動，把國中學生、老師、家長帶到企業參訪，了解工廠自動化的環境，共有1000多人參與，讓家長、老師在輔導學生升學時有更多的認識，扭轉既有想法，類似活動將從113學年開始在其他縣市擴大辦理。